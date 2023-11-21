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https://sputniknews.com.tr/20231121/afad-baskani-batan-geminin-yerini-tespit-ettik-hic-ongoremedigimiz-bir-yerde-bulundu-1077622789.html
AFAD Başkanı: Batan geminin yerini tespit ettik, hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu
AFAD Başkanı: Batan geminin yerini tespit ettik, hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu
AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta batan gemi hakkında, "Geminin konumunu tespit ettik. Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. Gemi 25 metre derinlikte" dedi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Geminin konumunun tespit edildiğinin altını çizen Memiş, "Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Bir mürettebatın maalesef cansız bedenine ulaşmıştık. Diğer mürettebat için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 159 kişilik arama tarama ve kurtarma ekibimiz var. Aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hasarlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, bugün inşallah tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi ve ekledi:'Gemi 25 metre derinlikte hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu'
https://sputniknews.com.tr/20231121/kayip-murettebatin-son-mesaji-ortaya-cikti-1077622628.html
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zonguldak, okay memiş, afad, gemi, fırtına, mürettebat, kayıp
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AFAD Başkanı: Batan geminin yerini tespit ettik, hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu

13:41 21.11.2023 (güncellendi: 15:06 21.11.2023)
© AA / Ömer ÜrerAFAD Başkanı Okay Memiş
AFAD Başkanı Okay Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA / Ömer Ürer
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta batan gemi hakkında, "Geminin konumunu tespit ettik. Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. Gemi 25 metre derinlikte" dedi.
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Geminin konumunun tespit edildiğinin altını çizen Memiş, "Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Bir mürettebatın maalesef cansız bedenine ulaşmıştık. Diğer mürettebat için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 159 kişilik arama tarama ve kurtarma ekibimiz var. Aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hasarlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, bugün inşallah tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi ve ekledi:

'Gemi 25 metre derinlikte hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu'

"Devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Kayıp olan mürettebattan herhangi bir haber alamadık. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, biz vatandaşlarımızı sağ olarak değerlendirip, çalışmalarımızı buna göre yürütürüz. Ekiplerimiz sürekli dalış yapıyorlar. Bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Cansız bedenine ulaştığımız mürettebatımız limanın içinde bulundu. Gemi 25 metre derinlikte hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu."

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