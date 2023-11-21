https://sputniknews.com.tr/20231121/afad-baskani-batan-geminin-yerini-tespit-ettik-hic-ongoremedigimiz-bir-yerde-bulundu-1077622789.html

AFAD Başkanı: Batan geminin yerini tespit ettik, hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu

AFAD Başkanı: Batan geminin yerini tespit ettik, hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta batan gemi hakkında, "Geminin konumunu tespit ettik. Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. Gemi 25 metre derinlikte" dedi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T13:41+0300

2023-11-21T13:41+0300

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türkiye

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mürettebat

kayıp

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Geminin konumunun tespit edildiğinin altını çizen Memiş, "Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Bir mürettebatın maalesef cansız bedenine ulaşmıştık. Diğer mürettebat için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 159 kişilik arama tarama ve kurtarma ekibimiz var. Aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hasarlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, bugün inşallah tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi ve ekledi:'Gemi 25 metre derinlikte hiç öngöremediğimiz bir yerde bulundu'

https://sputniknews.com.tr/20231121/kayip-murettebatin-son-mesaji-ortaya-cikti-1077622628.html

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