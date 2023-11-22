https://sputniknews.com.tr/20231122/israil-filistin-ateskesinde-turkiyenin-rolu-ne--1077664154.html
İsrail-Filistin ateşkesinde Türkiye’nin rolü ne?
İsrail-Filistin ateşkesinde Türkiye’nin rolü ne?
Tüm dünyanın uzun süredir beklediği haber geldi. Gazze’de 4 günlük ateşkes ilan edildi. Ateşkes sürecinden tarafların ikna edilmesi konusunda sahada aktif rol... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T12:06+0300
2023-11-22T12:06+0300
2023-11-22T12:06+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
hamas
ateşkes
rehine
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
insani yardım
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İsrail ve Hamas arasında 4 günlük ateşkes uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye Hamas’ın rehineleri bırakması konusunda devreye girdi. Sputnik’in edindiği bilgiye göre rehine yakınlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazması Türkiye’nin süreçte aktif rol oynamasında etkili oldu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.Tarafların ikna edilmesi konusunda aktif rol oynayan ülkelerin arasında Türkiye’de yer aldı. Özellikle İsrailli rehinelerin ailelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektup sonrası, Türk yetkililerin Hamas ile temasa geçerek rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna çabası yürüttüğü öğrenildi. Türkiye’nin teması sonrasında Hamas olumlu yanıt verirken İsrail’in ateşkes maddeleri konusunda ikna edilmesi beklendi.Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan rehine aileleri ile temasa geçerek onlarla da rehinelerin durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin 4 günlük süreçte de ateşkes maddelerinin ihlal edilememesi ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması için çalışma yürüteceği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israil-ile-hamas-arasindaki-ateskes-gerilimi-azaltma-umudu-veriyor-1077658232.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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israil hamas çatışması,israil hamas ateşkes,ateşkes ne zaman uygulanacak,ateşkeste türkiye'nin rolü,israilli rehineler,israil hamas savaşı son dakika,israel hamas war,gazze son dakika,gazze ateşkes, gazze son durum
İsrail-Filistin ateşkesinde Türkiye’nin rolü ne?
Özel
Tüm dünyanın uzun süredir beklediği haber geldi. Gazze’de 4 günlük ateşkes ilan edildi. Ateşkes sürecinden tarafların ikna edilmesi konusunda sahada aktif rol üstlenen taraflardan bir tanesi de Türkiye oldu.
İsrail ve Hamas arasında 4 günlük ateşkes uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye Hamas’ın rehineleri bırakması konusunda devreye girdi. Sputnik’in edindiği bilgiye göre rehine yakınlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazması Türkiye’nin süreçte aktif rol oynamasında etkili oldu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.
Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.
Tarafların ikna edilmesi konusunda aktif rol oynayan ülkelerin arasında Türkiye’de yer aldı. Özellikle İsrailli rehinelerin ailelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdıkları mektup sonrası, Türk yetkililerin Hamas ile temasa geçerek rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna çabası yürüttüğü öğrenildi. Türkiye’nin teması sonrasında Hamas olumlu yanıt verirken İsrail’in ateşkes maddeleri konusunda ikna edilmesi beklendi.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan rehine aileleri ile temasa geçerek onlarla da rehinelerin durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin 4 günlük süreçte de ateşkes maddelerinin ihlal edilememesi ve daha fazla rehinenin serbest bırakılması için çalışma yürüteceği de belirtildi.