https://sputniknews.com.tr/20231122/icisleri-bakani-duyurdu-afet-bolgesi-ilan-edildi-1077673011.html
İçişleri Bakanı duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
İçişleri Bakanı duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi." dedi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T16:05+0300
2023-11-22T16:05+0300
2023-11-22T16:08+0300
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ali yerlikaya
İçişleri Bakanı duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
16:05 22.11.2023 (güncellendi: 16:08 22.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi." dedi.