https://sputniknews.com.tr/20231122/guzellik-merkezi-sahibi-banu-parlak-gozaltina-alindi-1077686512.html

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındı

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındı

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T22:16+0300

2023-11-22T22:16+0300

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banu parlak

gözaltı

sosyal medya fenomeni

türkiye

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Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html

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