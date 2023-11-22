https://sputniknews.com.tr/20231122/guzellik-merkezi-sahibi-banu-parlak-gozaltina-alindi-1077686512.html
Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındı
Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındı
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T22:16+0300
2023-11-22T22:16+0300
2023-11-22T22:19+0300
banu parlak
gözaltı
sosyal medya fenomeni
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076187098_0:55:1080:663_1920x0_80_0_0_d6cb53325f5e8f6fcb0370abd161c90a.jpg
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0a/1076187098_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1db6ce7a15386b2b1172b51d741b62b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
banu parlak kimdir, banu parlak güzellik merkezi, banu parlak dilan polat
banu parlak kimdir, banu parlak güzellik merkezi, banu parlak dilan polat
Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak gözaltına alındı
22:16 22.11.2023 (güncellendi: 22:19 22.11.2023)
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.