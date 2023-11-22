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Fazıl Say'dan Farah Zeynep Abdullah'a: 'Figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu'
Fazıl Say'dan Farah Zeynep Abdullah'a: 'Figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu'
Ünlü piyanist Fazıl Say, şu sıralar Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T12:31+0300
2023-11-22T12:31+0300
yaşam
fazıl say
oyuncu
farah zeynep abdullah
figüran
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Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündeme geldi. Say, Bihter filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz aylarda Yılmaz Güney için kullandığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” ifadelerini hedef alan söylemleriyle gündeme geldi.Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İlk fotoğrafta Caravaggio’nun ‘Hilekarlar’ tablosu (1594). İkinci fotoğraf, Yılmaz Güney’in kült filmi ‘Yol’dan bir an, başrol oyuncusu Tarık Akan’ın, filmde kötü yola düşmüş, töresel ceza altındaki hasta eşini, Doğu Anadolu dağlarında kar fırtınası içinde, sırtında taşıyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı o dünya sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri. Caravaggio (1571-1610) ve Yılmaz Güney'in ortak alın yazısı, cinayet. İkisinin de belli bir organize suç örgütü adamı olmadığını biliyoruz, bu işlenen cinayetler anlık cinnetleri, husumet ve kavgaların talihsiz sonuçlarını bize anlatıyor" notunu düştü.Tablo ile filmin ortak yanlarına dikkat çeken sanatçı "Ünlü olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiçbir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?" dedi.'Figüran bile olamaz'Say paylaşımını "Şu ‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak" sözleriyle tamamladı.Say’ın paylaşımına Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi. Abdullah "Abi yazın nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça, anlamamışsın, anlamak da istemiyorsun" diyerek sözlerine başladı.Oyuncu "Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın, ‘Konuşalım, iki çift sözüm var’ diye. Ben de uyuyordum, ‘Müsaitseniz arayabilirim’ yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. ‘Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim’ der uyumaya devam ederdim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/cem-kucukten-farah-zeynep-abdullaha-kabahat-seni-trt-dizilerinde-oynatanlarda-1067373600.html
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fazıl say, oyuncu, farah zeynep abdullah, figüran
fazıl say, oyuncu, farah zeynep abdullah, figüran

Fazıl Say'dan Farah Zeynep Abdullah'a: 'Figüran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu'

12:31 22.11.2023
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA
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Ünlü piyanist Fazıl Say, şu sıralar Bihter filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdi ve "Şu Yol filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki 'dizi oyuncusu'" ifadelerini kullandı. Farah Zeynep Abdullah'tan ise cevap gecikmedi.
Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündeme geldi. Say, Bihter filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz aylarda Yılmaz Güney için kullandığı “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” ifadelerini hedef alan söylemleriyle gündeme geldi.
Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İlk fotoğrafta Caravaggio’nun ‘Hilekarlar’ tablosu (1594). İkinci fotoğraf, Yılmaz Güney’in kült filmi ‘Yol’dan bir an, başrol oyuncusu Tarık Akan’ın, filmde kötü yola düşmüş, töresel ceza altındaki hasta eşini, Doğu Anadolu dağlarında kar fırtınası içinde, sırtında taşıyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı o dünya sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri. Caravaggio (1571-1610) ve Yılmaz Güney'in ortak alın yazısı, cinayet. İkisinin de belli bir organize suç örgütü adamı olmadığını biliyoruz, bu işlenen cinayetler anlık cinnetleri, husumet ve kavgaların talihsiz sonuçlarını bize anlatıyor" notunu düştü.
Tablo ile filmin ortak yanlarına dikkat çeken sanatçı "Ünlü olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiçbir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?" dedi.

'Figüran bile olamaz'

Say paylaşımını "Şu ‘Yol’ filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikteki ‘dizi oyuncusu’ artık ‘dönemleri’ ve ‘milatları’ tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek. Sanat yüreğimizdedir. Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak" sözleriyle tamamladı.
Say’ın paylaşımına Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi. Abdullah "Abi yazın nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça, anlamamışsın, anlamak da istemiyorsun" diyerek sözlerine başladı.
Oyuncu "Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın, ‘Konuşalım, iki çift sözüm var’ diye. Ben de uyuyordum, ‘Müsaitseniz arayabilirim’ yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. ‘Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim’ der uyumaya devam ederdim" dedi.
Farah Zeynep Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Cem Küçük'ten Farah Zeynep Abdullah'a: 'Kabahat seni TRT dizilerinde oynatanlarda'
22 Şubat, 14:53
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