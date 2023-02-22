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Cem Küçük'ten Farah Zeynep Abdullah'a: 'Kabahat seni TRT dizilerinde oynatanlarda'
Cem Küçük'ten Farah Zeynep Abdullah'a: 'Kabahat seni TRT dizilerinde oynatanlarda'
Cem Küçük, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede asla görmek istemiyorum, artık yeter" paylaşımı yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı: "Sende... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:53+0300
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yaşam
farah zeynep abdullah
cem küçük
trt
oyuncu
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" paylaşımını hedef aldı.Farah Zeynep Abdullah dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde asla görmek istemiyorum artık yeter" ifadesini kullandı.Cem Küçük, Abdullah'ın paylaşımını alıntılayarak, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin. Ha bu arada, sende kabahat yok, seni Masumlar Apartmanı dahil TRT dizilerinde oynatanlarda kabahat var." paylaşımını yaptı.
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farah zeynep abdullah, cem küçük, trt, oyuncu, devlet
farah zeynep abdullah, cem küçük, trt, oyuncu, devlet

Cem Küçük'ten Farah Zeynep Abdullah'a: 'Kabahat seni TRT dizilerinde oynatanlarda'

14:53 22.02.2023
© Fotoğraf : YouTubeFarah Zeynep Abdullah
Farah Zeynep Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Cem Küçük, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede asla görmek istemiyorum, artık yeter" paylaşımı yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı: "Sende kabahat yok, seni TRT dizilerinde oynatanlarda kabahat var."
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" paylaşımını hedef aldı.
Farah Zeynep Abdullah dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde asla görmek istemiyorum artık yeter" ifadesini kullandı.
Cem Küçük, Abdullah'ın paylaşımını alıntılayarak, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin. Ha bu arada, sende kabahat yok, seni Masumlar Apartmanı dahil TRT dizilerinde oynatanlarda kabahat var." paylaşımını yaptı.
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