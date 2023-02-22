https://sputniknews.com.tr/20230222/cem-kucukten-farah-zeynep-abdullaha-kabahat-seni-trt-dizilerinde-oynatanlarda-1067373600.html

Cem Küçük'ten Farah Zeynep Abdullah'a: 'Kabahat seni TRT dizilerinde oynatanlarda'

Cem Küçük'ten Farah Zeynep Abdullah'a: 'Kabahat seni TRT dizilerinde oynatanlarda'

Cem Küçük, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede asla görmek istemiyorum, artık yeter" paylaşımı yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı: "Sende... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T14:53+0300

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yaşam

farah zeynep abdullah

cem küçük

trt

oyuncu

devlet

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" paylaşımını hedef aldı.Farah Zeynep Abdullah dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde asla görmek istemiyorum artık yeter" ifadesini kullandı.Cem Küçük, Abdullah'ın paylaşımını alıntılayarak, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin. Ha bu arada, sende kabahat yok, seni Masumlar Apartmanı dahil TRT dizilerinde oynatanlarda kabahat var." paylaşımını yaptı.

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2023

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farah zeynep abdullah, cem küçük, trt, oyuncu, devlet