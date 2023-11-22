https://sputniknews.com.tr/20231122/ev-hanimlarina-emeklilik-imkani-geliyor-1077659191.html

Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor

Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T09:49+0300

2023-11-22T09:49+0300

2023-11-22T09:49+0300

türkiye

emeklilik

türkiye

sigorta

sosyal güvenlik

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Yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı.Ev hanımları nasıl emekli olacak?Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.Ödenecek primlere devlet desteğiAile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.Ev hanımlarına sosyal güvenceEv hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

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