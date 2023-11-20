https://sputniknews.com.tr/20231120/sgk-yargitay-karari-ile-duzenlemeye-gitti-5-milyon-memura-erken-emeklilik-formulu-1077569721.html

SGK, Yargıtay kararı ile düzenlemeye gitti: 5 milyon memura erken emeklilik formülü

SGK, Yargıtay kararı ile düzenlemeye gitti: 5 milyon memura erken emeklilik formülü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 19 Ekim 2023’te yayımlanan genelgede hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T08:57+0300

2023-11-20T08:57+0300

2023-11-20T08:57+0300

ekonomi

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sgk

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emekli maaşı

emeklilik maaşı

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kamu görevlisi

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5 milyon kamu çalışanının erken emekli olmasının önünü açacak detaylar belli oldu. Buna göre memurlar da borçlanma ve isteğe bağlı sigorta gibi haklardan yararlanabiliyor.Erken emeklilik için neler yapılmalı?Erken emekli olmak isteyen kamu çalışanlarının da borçlanma, isteğe bağlı sigorta başta olmak üzere bir dizi sosyal hakkı bulunuyor. En az 10 yıl memur olarak çalışıp görevinden kendi isteğiyle ayrılan isteğe bağlı sigortayla prim yatırarak emekli olabilir. Bunun için Eylül 2004'ten önce işi bırakanların 3 ay, bu tarihten sonra ayrılanların da 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması gerekiyor.İster EYT yasası kapsamında ister normal emeklilik olsun SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olup kamuda işe başlayanların emekli aylıkları kesiliyor. Memuriyetten ayrılıp emekli aylığını yeniden almaya başlayanların kesildiği süre içindeki zamlar, iyileştirmeler açısından bir hak kaybı söz konusu olmuyor.Sabah’ın haberine göre, Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olup bu tarihten önceki SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamındaki sigortası olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik askerlik, öğrencilik, yurtdışı hizmet borçlanmaları geçerli sayılıyor. Borçlandıkları süre emeklilik hesabında dikkate alınacak, sigorta başlangıçları öne çekilecek. Destek primi emeklilik sonrası kamuda çalışmaya devam eden memurun aylığından kesiliyor. Bu primlerin emekliliğe bir etkisi bulunmuyor.Memurlar da sigorta başlangıç tarihini dolayısıyla emekliliği öne çekmek için askerlik borçlanması yapabilir mi?Sosyal Güvenlik Kurumu, memur statüsünde çalışanlara yönelik 19 Ekim 2023 tarihli genelgeyle hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı sağladı. Yargıtay kararı üzerine yapılan bu düzenlemeye hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece daha erken emekli olma imkanı doğacak. Ekim 2008 sonrası ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın bu tarihten öncesinde SSK, Bağ-Kur, özel sandık kapsamında sigortası olanların başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Bu süreler emeklilikte dikkate alınacak, sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar önce çekilecek.Yüksek yargının borçlanma imkânı sağladığı karar bütün memurları kapsıyor mu?Ekim 2008 sonrası memur olarak çalışıp öncesinde sigortalılığı olanlara borçlanma imkanı getirildi. Tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk sigortalı oldukları tarih Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak, borçlandıkları süreler sigorta başlangıcını öne çekmeyecek.Emekli olup kamuda çalışmaya devam eden memurların emekli aylığı kesiliyor mu?Cumhurbaşkanlığına seçilenler, Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeleri, yaş haddini aşmamış kaydıyla eğitim kurumlarında ücretli çalışanlar, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, askeri öğrenci eğitimlerine katılan emekli subay, astsubaylar aylıkları kesilmeden kamu idarelerinde görev alabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231120/gozler-kabine-toplantisinda-5-bin-tl-emekli-ikramiyesi-kapsami-genisliyor-mu-1077566855.html

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memurlar da sigorta başlangıç tarihini dolayısıyla emekliliği öne çekmek için askerlik borçlanması yapabilir mi,