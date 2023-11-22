Dilan Polat ile görüşen arkadaşı açıkladı: Hamile mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Karşılıksız çek oranında rekor artış
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
FUTBOL SAATİ
Almanya - Türkiye maçı
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Donbass bölgesinden dönen gazeteci aktardı: Ukrayna’nın yenilgisi resmileşiyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
17:46
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
18:29
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
19:39
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
20:22
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
20:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
GÜN ORTASI
Vergide adalet nasıl sağlanır?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231122/dilan-polat-ile-gorusen-arkadasi-acikladi-hamile-mi-1077660677.html
Dilan Polat ile görüşen arkadaşı açıkladı: Hamile mi?
Dilan Polat ile görüşen arkadaşı açıkladı: Hamile mi?
Kara para aklama suçlamasıyla kardeşleri ve eşi Engin Polat ile birlikte geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan Polat hakkında hamile olduğu iddiaları vardı... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T10:35+0300
2023-11-22T10:35+0300
türkiye
dilan polat
tutuklama
kara para aklama
kara para
hamile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg
Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak, Polat'ın cezaevinde sık sık revire kaldırıldığı ve hamile olduğu iddialarına da yanıt verdi.Canan Toprak, Dilan Polat'tan getirdiği haberleri şu sözlerle paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231116/dilan-polat-davasi-buyuyor-600-internet-unlusu-hakkinda-inceleme-karari-siradaki-kim-1077441028.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12ebf5156691e24cd6c83b529ade4820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dilan polat, tutuklama, kara para aklama, kara para, hamile
dilan polat, tutuklama, kara para aklama, kara para, hamile

Dilan Polat ile görüşen arkadaşı açıkladı: Hamile mi?

10:35 22.11.2023
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA / Bünyamin Çelik
Abone ol
Kara para aklama suçlamasıyla kardeşleri ve eşi Engin Polat ile birlikte geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan Polat hakkında hamile olduğu iddiaları vardı. Polat ile görüşen yakın arkadaşı hamilelik durumunun olmadığını söyledi.
Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak, Polat'ın cezaevinde sık sık revire kaldırıldığı ve hamile olduğu iddialarına da yanıt verdi.
Canan Toprak, Dilan Polat'tan getirdiği haberleri şu sözlerle paylaştı:

"Bugün Dilan’la avukat arkadaşımız Gözde görüştü. Öncelikle şunu tekrar belirteyim; Gözde, Dilan’ın veya benim avukatım değil sadece arkadaşımız. Dünden beri içim içime sığmıyordu, bir huzursuzluk vardı, giremesem bile yanına, oraya gidebilmek bile bana iyi geldi. Biz isimlerimiz yazılmadan giremediğimiz için de, arkadaşımızın avukat olması sebebiyle, yasal iznini kullanıp ziyaret edebildi. Beni sevenlere, soranlara sevgilerimi yolluyorum, dualarından eksik etmesinler beni (Canan Toprak), çocuklarımı çok özledim demiş. İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani ‘magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı’ gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum. Tabii ki çok üzgün, çok kırgın. Bu iyi olma halinden kastımız hiçbir şey yok gibi davranıyor demek değil. Ancak O hayatta öyle zorluklar ve acılar yaşadı ki, bu ilk değildi. Bir de benim için söylediği kıymetli sözleri var onlar da bana kalsın. Ama bir güzel haberle döndük çok şükür, ismimi yazdırdık, Allah’ın izniyle bu hafta ziyaret edebileceğim Dilan’ımı."

Dilan Polat fincan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
YAŞAM
Dilan Polat davası büyüyor: 600 'internet ünlüsü' hakkında inceleme kararı, sıradaki kim?
16 Kasım, 08:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала