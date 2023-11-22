Dilan Polat ile görüşen arkadaşı açıkladı: Hamile mi?

"Bugün Dilan’la avukat arkadaşımız Gözde görüştü. Öncelikle şunu tekrar belirteyim; Gözde, Dilan’ın veya benim avukatım değil sadece arkadaşımız. Dünden beri içim içime sığmıyordu, bir huzursuzluk vardı, giremesem bile yanına, oraya gidebilmek bile bana iyi geldi. Biz isimlerimiz yazılmadan giremediğimiz için de, arkadaşımızın avukat olması sebebiyle, yasal iznini kullanıp ziyaret edebildi. Beni sevenlere, soranlara sevgilerimi yolluyorum, dualarından eksik etmesinler beni (Canan Toprak), çocuklarımı çok özledim demiş. İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani ‘magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı’ gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum. Tabii ki çok üzgün, çok kırgın. Bu iyi olma halinden kastımız hiçbir şey yok gibi davranıyor demek değil. Ancak O hayatta öyle zorluklar ve acılar yaşadı ki, bu ilk değildi. Bir de benim için söylediği kıymetli sözleri var onlar da bana kalsın. Ama bir güzel haberle döndük çok şükür, ismimi yazdırdık, Allah’ın izniyle bu hafta ziyaret edebileceğim Dilan’ımı."