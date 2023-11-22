https://sputniknews.com.tr/20231122/anket-amerikalilarin-yarisi-abdnin-ukraynaya-yardimini-asiri-buluyor-1077688162.html
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
ABD vatandaşlarının yüzde 45'i Ukrayna'ya yapılan yardım harcamalarının ‘aşırı’ olduğunu düşünüyor 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T23:52+0300
2023-11-22T23:52+0300
2023-11-22T23:52+0300
ukrayna krizi
anket
ap-norc
ukrayna
ukrayna krizi
vatandaş
abd
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AP-NORC anket şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yarısına yakını ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e yaptığı yardımı ‘aşırı’ buluyor.‘Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya yardım etmek için yapılan bütçe harcamalarının aşırı olup olmadığı’ soruna katılımcıların yüzde 45'i ‘aşırı’ yanıtını verirken, yüzde 14'ü yardımın ‘yetersiz’ olduğunu, yüzde 38'i de yapılan yardım ‘olması gereken miktarda’ olduğu yönünde görüş bildirdi.Ankete katılanların yüzde 43'ü Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e yapılan yardımın çok fazla, yüzde 15'i çok az, yüzde 38'i ise yeterli olduğunu belirtti.Anket 2-6 Kasım tarihleri arasında 18 yaş üzeri toplam 1239 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Araştırmacılar, anketteki hata payının artı-eksi yüzde 3.9 olarak tahmin ediyor.Kongre'nin Ukrayna için onayladığı fonların tükenmesi nedeniyle son dönemlerde yardım paketlerinin hacmini küçültmek zorunda kalan ABD yönetimi, Kongre'yi 60 milyar doların üzerinde ek finansman paketini onaylamaya ikna etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/ukrayna-ordusu-zaporojyede-bir-grup-rus-gazeteciye-ihayla-saldirdi-1077681133.html
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anket, ap-norc, ukrayna, ukrayna krizi, vatandaş, abd, abd
anket, ap-norc, ukrayna, ukrayna krizi, vatandaş, abd, abd
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
ABD vatandaşlarının yüzde 45'i Ukrayna'ya yapılan yardım harcamalarının ‘aşırı’ olduğunu düşünüyor
AP-NORC anket şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının yarısına yakını ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e yaptığı yardımı ‘aşırı’ buluyor.
‘Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya yardım etmek için yapılan bütçe harcamalarının aşırı olup olmadığı’ soruna katılımcıların yüzde 45'i ‘aşırı’ yanıtını verirken, yüzde 14'ü yardımın ‘yetersiz’ olduğunu, yüzde 38'i de yapılan yardım ‘olması gereken miktarda’ olduğu yönünde görüş bildirdi.
Ankete katılanların yüzde 43'ü Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e yapılan yardımın çok fazla, yüzde 15'i çok az, yüzde 38'i ise yeterli olduğunu belirtti.
Anket 2-6 Kasım tarihleri arasında 18 yaş üzeri toplam 1239 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Araştırmacılar, anketteki hata payının artı-eksi yüzde 3.9 olarak tahmin ediyor.
Kongre'nin Ukrayna için onayladığı fonların tükenmesi nedeniyle son dönemlerde yardım paketlerinin hacmini küçültmek zorunda kalan ABD yönetimi, Kongre'yi 60 milyar doların üzerinde ek finansman paketini onaylamaya ikna etmeye çalışıyor.