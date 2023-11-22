Abdulkadir Selvi: İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak

"İYİ Parti kuruluşunda şehirli, milliyetçi ve merkez sağa açık bir parti imajını vermişti. Ama siyaseten CHP’nin payandası olmaktan öte gidemedi. CHP’ye seçim kazandırma partisine dönüştü. Buna rağmen yüzde 10 oy almayı başardı. Ama seçimden sonra ortaya çıkan para pul ilişkileri, partinin kasasının soyulduğu iddiaları, Akşener’in oğlunun ve gelininin hesaplarının kontrol edildiği haberleri ve hele hele şu son cinsel taciz iddiaları partinin olumlu imajını yerli bir etti. İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak. Parti hakkında böyle bir algı oluştu. Bunu oluşturan da Meral Akşener başta olmak üzere bir dönem İYİ Parti’nin zirvesinde yer alan isimler oldu."