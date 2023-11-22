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Abdulkadir Selvi: İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak
Abdulkadir Selvi: İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'de son birkaç haftadır yaşananları kaleme aldı ve "İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'de son dönemde yaşananları değerlendirdi.Parti içindeki 'taciz' iddialarını değerlendiren Selvi şunları söyledi:
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iyi parti, meral akşener, ümit dikbayır, istifa, taciz, abdulkadir selvi, para
iyi parti, meral akşener, ümit dikbayır, istifa, taciz, abdulkadir selvi, para

Abdulkadir Selvi: İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak

09:59 22.11.2023
© AA / Muhammed Selim KorkutataİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Akşener, burada bir konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Akşener, burada bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'de son birkaç haftadır yaşananları kaleme aldı ve "İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'de son dönemde yaşananları değerlendirdi.
Parti içindeki 'taciz' iddialarını değerlendiren Selvi şunları söyledi:
"İYİ Parti kuruluşunda şehirli, milliyetçi ve merkez sağa açık bir parti imajını vermişti. Ama siyaseten CHP’nin payandası olmaktan öte gidemedi. CHP’ye seçim kazandırma partisine dönüştü. Buna rağmen yüzde 10 oy almayı başardı. Ama seçimden sonra ortaya çıkan para pul ilişkileri, partinin kasasının soyulduğu iddiaları, Akşener’in oğlunun ve gelininin hesaplarının kontrol edildiği haberleri ve hele hele şu son cinsel taciz iddiaları partinin olumlu imajını yerli bir etti. İYİ Parti artık para pul ilişkisi ve cinsel taciz olaylarıyla anılacak. Parti hakkında böyle bir algı oluştu. Bunu oluşturan da Meral Akşener başta olmak üzere bir dönem İYİ Parti’nin zirvesinde yer alan isimler oldu."
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