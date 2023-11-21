https://sputniknews.com.tr/20231121/uroloji-doktoru-cocuk-doktorunu-bicakladi-1077601333.html
Üroloji doktoru çocuk doktorunu bıçakladı
Üroloji doktoru çocuk doktorunu bıçakladı
Aksaray’da araç parkı yüzünden çıkan kavgada üroloji doktoru, kendisiyle aynı apartmanda ikamet eden çocuk doktoru meslektaşını bıçaklayarak yaraladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T00:55+0300
2023-11-21T00:55+0300
2023-11-21T00:55+0300
türkiye
doktor
park
bıçaklama
bıçakla yaralama
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Şifahane Mahallesi'nde aynı apartmanda ikamet eden 34 yaşındaki Çocuk Doktoru M.D. ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Üroloji Doktoru N.A.K. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda N.A.K., aracında bulunan bıçakla Doktor M.D.'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Yaralı doktor 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bıçaklandığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan doktor burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşını bıçaklayan doktor ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/asansorde-anne-ile-kizinin-cesedi-bulundu-komsulari-gozaltina-alindi-1077563231.html
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doktor, park, bıçaklama, bıçakla yaralama
doktor, park, bıçaklama, bıçakla yaralama
Üroloji doktoru çocuk doktorunu bıçakladı
Aksaray’da araç parkı yüzünden çıkan kavgada üroloji doktoru, kendisiyle aynı apartmanda ikamet eden çocuk doktoru meslektaşını bıçaklayarak yaraladı.
Şifahane Mahallesi'nde aynı apartmanda ikamet eden 34 yaşındaki Çocuk Doktoru M.D. ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Üroloji Doktoru N.A.K. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda N.A.K., aracında bulunan bıçakla Doktor M.D.'yi göğüs bölgesinden yaraladı.
Yaralı doktor 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bıçaklandığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.
Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan doktor burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşını bıçaklayan doktor ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.