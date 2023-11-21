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https://sputniknews.com.tr/20231121/turkiye-ile-cezayir-arasinda-12-anlasma-imzalandi--1077648383.html
Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir’e düzenlediği resmi ziyarette Türkiye ve Cezayir arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T20:21+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
abdulmecid tebbun
anlaşma
imza
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması da imzalandı.Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti.Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluk Bakanı Ahmed Attaf, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluk Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Milli Kütüphanesi ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Kültür ve Sanat Bakanlığı Cezayir Milli Kütüphanesi Arasında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.Ayrıca Fidan ile Attaf, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapıma Dair Anlaşma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na da imza attı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cezayir Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Tayeb Zitouni, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması İmzalanması Niyetine İlişkin Bakanlar Ortak Bildirisi"ni imzaladı.Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Cezayir Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Mohamed Talhi tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Zeralda'daki 'Ciddi Yanıklar' Uzman Hastane Kurumu Arasında Kardeş Hastane Anlaşması" imzalandı.Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Cezayir Arşivler Genel Müdür Vekili Sami Athmani-Merabout, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulusal Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü"ne imza attı.BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Rachid Hachichi tarafından "BOTAŞ ve Sonatrach Arasında 14 Nisan 1988 tarihli Doğal Gaz Alış Satış Sözleşmesi Kapsamında Ticari Anlaşması" imzalandı.Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ile Cezayir Uzay Ajansı Başkanı Azzeddine Oussedik, "Türkiye Uzay Ajansı ile Cezayir Uzay Ajansı Arasında Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-erdogan-savas-sucu-teskil-eden-israil-saldirilarini-hicbir-sekilde-kabul-etmiyoruz-1077640948.html
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recep tayyip erdoğan, abdulmecid tebbun, anlaşma, imza
recep tayyip erdoğan, abdulmecid tebbun, anlaşma, imza

Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandı

20:21 21.11.2023 (güncellendi: 20:24 21.11.2023)
© AA / İsa TerliTürkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA / İsa Terli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir’e düzenlediği resmi ziyarette Türkiye ve Cezayir arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 12 işbirliği anlaşması da imzalandı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na başkanlık etti.
Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluk Bakanı Ahmed Attaf, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluk Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Milli Kütüphanesi ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Kültür ve Sanat Bakanlığı Cezayir Milli Kütüphanesi Arasında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Ayrıca Fidan ile Attaf, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sinematografik Ortak Yapıma Dair Anlaşma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na da imza attı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cezayir Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Tayeb Zitouni, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Ürün ve Hizmetlerin Kalite Kontrolü Alanlarında İşbirliğine İlişkin Anlaşma" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması İmzalanması Niyetine İlişkin Bakanlar Ortak Bildirisi"ni imzaladı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Cezayir Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Mohamed Talhi tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Zeralda'daki 'Ciddi Yanıklar' Uzman Hastane Kurumu Arasında Kardeş Hastane Anlaşması" imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Cezayir Arşivler Genel Müdür Vekili Sami Athmani-Merabout, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulusal Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü"ne imza attı.
BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Rachid Hachichi tarafından "BOTAŞ ve Sonatrach Arasında 14 Nisan 1988 tarihli Doğal Gaz Alış Satış Sözleşmesi Kapsamında Ticari Anlaşması" imzalandı.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ile Cezayir Uzay Ajansı Başkanı Azzeddine Oussedik, "Türkiye Uzay Ajansı ile Cezayir Uzay Ajansı Arasında Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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