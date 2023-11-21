Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı

"Toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach arasında atılan imzalarla iki ülke arasında 1988'den beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini üç yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye, Cezayir'den yıllık 4.4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır."