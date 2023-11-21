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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/rus-buyukelci-antonov-abdnin-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketine-tepki-gosterdi-1077626481.html
Rus Büyükelçi Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketine tepki gösterdi
Rus Büyükelçi Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketine tepki gösterdi
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini sakinleştirici bir hap olarak nitelendirdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:34+0300
2023-11-21T18:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
abd
anatoliy antonov
washington
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’un ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketine ilişkin açıklamasında, ABD’nin söz konusu yardımı çöküşün eşiğindeki Ukrayna için ‘sakinleştirici bir hap’ olarak gördüğü belirtildi.Açıklamada, “Amerika'nın rejime yeni bir silah tedariki yapacağına dair bildiri, denizaşırı ‘hayırseverlerin’ (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy için hazırladığı sakinleştirici bir haptan başka bir şey değil. Cephede ve Ukrayna iktidarında durum tamamen çöküşün eşiğinde” ifadelerine yer verildi."Ölümcül hediyenin 'Yevromaydan' (Avromeydan) olaylarının onuncu yıldönümü arifesinde duyurulduğuna" dikkat çeken Rus Büyükelçi, Rusya karşıtı kampanyanın mimar ve ideologlarının bu şekilde Ukraynalılara hala ‘oyunda’ olduklarını açıkça gösterdiğini, bununla birlikte bu silahlardan gelecek binlerce kişinin ölümünün kale alınmadığını, Amerikan askeri sanayi sektörü için sadece Ukrayna projesinden kar etmek önemli olduğunu vurguladı.Rus Büyükelçi, “Batı'nın şunu anlaması önemli; ulusal çıkarları ve güvenliğinin sağlanması için mücadele eden Rusya, savaş alanında mağlup edilemez. Batı’nın silahlarının eski Sovyet ülkesine herhangi bir şekilde teslimi, iflas etmiş Kiev rejiminin ölüm sancılarını uzatmaktır” vurgusunu yaptı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’e yaptığı ziyaret kapsamında Washington’un Ukrayna’ya 100 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım dilimi sunacağını, yeni paketin içinde topçular ve hava savunması için mühimmat ile tanksavar silahlarının yer alacağını açıklamıştı.Aynı zamanda Amerikan yönetimi, Kongre tarafından onaylanan fonların fiilen harcanmış olması nedeniyle Ukrayna'ya yapılan yardım hacminin azaldığını kabul ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-savunma-bakani-austin-ukraynaya-100-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-saglanacak-1077599062.html
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, abd, anatoliy antonov, washington, pentagon, llyod austin

Rus Büyükelçi Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketine tepki gösterdi

18:34 21.11.2023
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini sakinleştirici bir hap olarak nitelendirdi.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’un ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketine ilişkin açıklamasında, ABD’nin söz konusu yardımı çöküşün eşiğindeki Ukrayna için ‘sakinleştirici bir hap’ olarak gördüğü belirtildi.
Açıklamada, “Amerika'nın rejime yeni bir silah tedariki yapacağına dair bildiri, denizaşırı ‘hayırseverlerin’ (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy için hazırladığı sakinleştirici bir haptan başka bir şey değil. Cephede ve Ukrayna iktidarında durum tamamen çöküşün eşiğinde” ifadelerine yer verildi.
"Ölümcül hediyenin 'Yevromaydan' (Avromeydan) olaylarının onuncu yıldönümü arifesinde duyurulduğuna" dikkat çeken Rus Büyükelçi, Rusya karşıtı kampanyanın mimar ve ideologlarının bu şekilde Ukraynalılara hala ‘oyunda’ olduklarını açıkça gösterdiğini, bununla birlikte bu silahlardan gelecek binlerce kişinin ölümünün kale alınmadığını, Amerikan askeri sanayi sektörü için sadece Ukrayna projesinden kar etmek önemli olduğunu vurguladı.
Rus Büyükelçi, “Batı'nın şunu anlaması önemli; ulusal çıkarları ve güvenliğinin sağlanması için mücadele eden Rusya, savaş alanında mağlup edilemez. Batı’nın silahlarının eski Sovyet ülkesine herhangi bir şekilde teslimi, iflas etmiş Kiev rejiminin ölüm sancılarını uzatmaktır” vurgusunu yaptı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’e yaptığı ziyaret kapsamında Washington’un Ukrayna’ya 100 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım dilimi sunacağını, yeni paketin içinde topçular ve hava savunması için mühimmat ile tanksavar silahlarının yer alacağını açıklamıştı.
Aynı zamanda Amerikan yönetimi, Kongre tarafından onaylanan fonların fiilen harcanmış olması nedeniyle Ukrayna'ya yapılan yardım hacminin azaldığını kabul ediyor.
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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