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Türk dizisi 'Yargı' Emmy Ödülü aldı
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Prof. Dr. Sambur: Biden, İsrail’in güvenliğini, insan hakları gibi değerlerden önce görüyor
Prof. Dr. Sambur: Biden, İsrail’in güvenliğini, insan hakları gibi değerlerden önce görüyor
ABD Başkanı Joe Biden hafta sonu The Washington Post gazetesinde yer alan makalesinde İsrail’e olan desteklerinin devam edeceğine vurgu yaptı. Biden’in... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T09:06+0300
2023-11-21T09:06+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post için bir makale kaleme aldı. İsrail ve Filistin arasındaki savaşı değerlendiren Biden İsrail'in 'kendini savunma hakkı olduğunu' dile getirdi.Makalede Biden "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması" yönündeki baskı artarken "İsrail halkıyla dayanışma göstermek ve savaş zamanında ABD'nin İsrail'in arkasında olduğunu dünyaya yeniden kanıtlamak amacıyla hemen İsrail'e gittim. Önümüzdeki aylarda ABD, 7 Ekim gibi bir günün bir daha yaşanmaması için daha barışçıl, bütünleşmiş ve refah düzeyi yüksek bir Ortadoğu kurma çabalarını iki katına çıkaracak" ifadelerini kullandı.Makalesinde ABD’nin barıştan yana olduğunu iddia ederken “Hem Putin hem de Hamas, daha geniş bölgesel istikrarı ve entegrasyonu çökertmeyi ve ortaya çıkan düzensizlikten faydalanmayı umuyor" sözlerini kullandı.ABD Başkanı Biden’in kaleme aldığı makaleyi Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:‘ABD, yeni bir Filistin dizayn etmek istiyor’Makalede ABD’nin Ortadoğu politikasına yönelik açıklamalarında yer aldığını belirten Sambur “Ukrayna ve İsrail’in yalnız bırakılmadığını ve ABD’nin 50’den fazla müttefiki ile desteklemeye devam ettiğini söylüyor. Bütün bunlar ABD’nin, Filistin’de, Gazze’de Hamas’ın gücü tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ve Avrupa devletleri ile birlikte yeni bir Filistin yönetimi dizayn edeceklerinin mesajını veriyor. Biden bu görüş yazısında açık bir şekilde ABD’nin Aysa politikasının, Ortadoğu politikasının ve Ukrayna politikasının birbiri ile bir bütün olduğu mesajını en güçlü bir şekilde vermeye çalıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.‘Biden İsrail’in var olması mesajı veriyor’Biden’ın makalesinde İsrail’in güvenliği vurgusu yaptığına da dikkat çeken Prof. Dr. Sambur “Bu makalede şunu görebiliyoruz; Biden ısrarla hastanelerin bombalanmasından, çocukların ölümünden çok acı duyduğunu söylüyor. Fakat hastanelerin altına kurduğu tünellerden, alt yapılardan dolayı bunun yapıldığının altını çiziyor. ABD burada insani yardım koridorunu kurulmasında bütün çabaların devam ettiğini ifade ediyor. Biden Hamas’a zafer anlamına gelebilecek bir ateşkesin çözüm olmadığını, Hamas’a zaferin hiçbir şekilde hediye edilemeyeceğinin altını da özellikle vurguluyor. Biden, dünyada yükselen antisemitizme dikkat çekiyor. Yahudilerin, Arapların, Müslümanların, ayrım olmadan herkesin demokrasi ve özgürlük içinde yaşama hakkı olduğunun ve bu ortamın gerçekleşmesi için Hamas’ın mutlaka çözülmesi gerektiği yönünde bir perspektif ortaya koyuyor. Burada her ne kadar demokrasi, özgürlük, İnsan hakları gibi değerler öne çıksa da ABD için öncelikli olanın İsrail’in güvenliği. Biden İsrail’in var olması vurgusu yapıyor. Bu öncelik, ABD’nin diğer yumuşak söylem olarak kullandığı idealler ve değerlere daha baskın olduğunu söylemek mümkün” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/putin-gazze-seridinde-ve-genel-olarak-filistinde-cok-korkunc-seyler-yasaniyor-1077508695.html
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biden washington post makale,abd’nin filistin politikası,abd’nin ortadoğu politikası,abd’den israil’e destek,abd’den israil’e silah,biden israil,biden netanyahu,biden şaşırdı,biden erdoğan
biden washington post makale,abd’nin filistin politikası,abd’nin ortadoğu politikası,abd’den israil’e destek,abd’den israil’e silah,biden israil,biden netanyahu,biden şaşırdı,biden erdoğan

Prof. Dr. Sambur: Biden, İsrail’in güvenliğini, insan hakları gibi değerlerden önce görüyor

09:06 21.11.2023
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Başkanı Joe Biden hafta sonu The Washington Post gazetesinde yer alan makalesinde İsrail’e olan desteklerinin devam edeceğine vurgu yaptı. Biden’in makalesini Sputnik’e değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur ABD için öncelikli olanın İsrail’in güvenliği olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post için bir makale kaleme aldı. İsrail ve Filistin arasındaki savaşı değerlendiren Biden İsrail'in 'kendini savunma hakkı olduğunu' dile getirdi.
Makalede Biden "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması" yönündeki baskı artarken "İsrail halkıyla dayanışma göstermek ve savaş zamanında ABD'nin İsrail'in arkasında olduğunu dünyaya yeniden kanıtlamak amacıyla hemen İsrail'e gittim. Önümüzdeki aylarda ABD, 7 Ekim gibi bir günün bir daha yaşanmaması için daha barışçıl, bütünleşmiş ve refah düzeyi yüksek bir Ortadoğu kurma çabalarını iki katına çıkaracak" ifadelerini kullandı.
Makalesinde ABD’nin barıştan yana olduğunu iddia ederken “Hem Putin hem de Hamas, daha geniş bölgesel istikrarı ve entegrasyonu çökertmeyi ve ortaya çıkan düzensizlikten faydalanmayı umuyor" sözlerini kullandı.
ABD Başkanı Biden’in kaleme aldığı makaleyi Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:
Biden’in Washington Post’a yazdığı görüş yazısı, ABD’nin Ukrayna ve Gazze politikasını dünya kamuoyuna anlatma amacını taşıyor. Bu yazıda ilginç olan bir husus Biden, Putin ve Hamas’ı aynı bakış açısından değerlendirmeye tabi tutması oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatı ile Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemini aynı kefede değerlendirdi. İkisini de barışçıl medeniyet için düşman olarak konumlandırıyor. Biden, Batı’nın ve ABD’nin güvenliği için hem Hamas’ın hem de Rusya’nın bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor. Burada Biden her tarafa mesaj veriyor. İsrail’in yanında dururken, Gazze ve Batı Şeria’nın birleştirilmesi ve tek yönetim anlayışıyla toplanması ve iki devletli çözüm gibi hususların da altını çiziyor.”

‘ABD, yeni bir Filistin dizayn etmek istiyor’

Makalede ABD’nin Ortadoğu politikasına yönelik açıklamalarında yer aldığını belirten Sambur “Ukrayna ve İsrail’in yalnız bırakılmadığını ve ABD’nin 50’den fazla müttefiki ile desteklemeye devam ettiğini söylüyor. Bütün bunlar ABD’nin, Filistin’de, Gazze’de Hamas’ın gücü tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ve Avrupa devletleri ile birlikte yeni bir Filistin yönetimi dizayn edeceklerinin mesajını veriyor. Biden bu görüş yazısında açık bir şekilde ABD’nin Aysa politikasının, Ortadoğu politikasının ve Ukrayna politikasının birbiri ile bir bütün olduğu mesajını en güçlü bir şekilde vermeye çalıştığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Biden İsrail’in var olması mesajı veriyor’

Biden’ın makalesinde İsrail’in güvenliği vurgusu yaptığına da dikkat çeken Prof. Dr. Sambur “Bu makalede şunu görebiliyoruz; Biden ısrarla hastanelerin bombalanmasından, çocukların ölümünden çok acı duyduğunu söylüyor. Fakat hastanelerin altına kurduğu tünellerden, alt yapılardan dolayı bunun yapıldığının altını çiziyor. ABD burada insani yardım koridorunu kurulmasında bütün çabaların devam ettiğini ifade ediyor. Biden Hamas’a zafer anlamına gelebilecek bir ateşkesin çözüm olmadığını, Hamas’a zaferin hiçbir şekilde hediye edilemeyeceğinin altını da özellikle vurguluyor. Biden, dünyada yükselen antisemitizme dikkat çekiyor. Yahudilerin, Arapların, Müslümanların, ayrım olmadan herkesin demokrasi ve özgürlük içinde yaşama hakkı olduğunun ve bu ortamın gerçekleşmesi için Hamas’ın mutlaka çözülmesi gerektiği yönünde bir perspektif ortaya koyuyor. Burada her ne kadar demokrasi, özgürlük, İnsan hakları gibi değerler öne çıksa da ABD için öncelikli olanın İsrail’in güvenliği. Biden İsrail’in var olması vurgusu yapıyor. Bu öncelik, ABD’nin diğer yumuşak söylem olarak kullandığı idealler ve değerlere daha baskın olduğunu söylemek mümkün” dedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
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