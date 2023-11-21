Otomobiller için 500 bin liralık düşüş: ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olabilir

Türkiye
YÖK Başkanı açıkladı: Burslar artıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231121/otomobiller-icin-500-bin-liralik-dusus-otv-matrahi-karari-sonrasi-listeler-alt-ust-olabilir-1077607887.html
Otomobiller için 500 bin liralık düşüş: ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olabilir
Otomobiller için 500 bin liralık düşüş: ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olabilir
Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Karar ile yüzde 10’luk dilime giren modellere uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T10:19+0300
2023-11-21T10:19+0300
ekonomi
otomobil
matrah
vergi matrahı
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
araba
sektör
fiyat
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066214496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_949d534bd8bb05b3e90daa58b1efb832.jpg
Elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan Özel Türketim Vegisi (ÖTV) matrahları için Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10’luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi.Hangi araba hangi ÖTV diliminde olacak?1 milyon 250 bin TL olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan modeller yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40’lık dilime geçecek.Motor gücü 160 kW’ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alıyor.NTV’de yer alan haberde, düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.500 bin TL'lik düşüşSon aylarda Türkiye’ye gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10’luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40’lık dilimde yer alan ve yüzde 10’luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL’ye kadar düşüş bekleniyor.TOGG da listedeTürkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına bakıldığında, aralarında yerli otomobil Togg da dahil 29 tamamen elektrikli model yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.Yüzde 10'luk dilime inen tüm modellerde düşüşDüzenlemenin ardından yüzde 40’lık dilimden yüzde 10’luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.Listeleri güncellenen modellerden bazıları ise şunlar:
https://sputniknews.com.tr/20231121/borsa-yatirimi-olanlar-dikkat-2-ocak-2024te-degisiyor-1077607770.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066214496_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_541f7c0aff9bc0b75f3ad96d4177a006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ötv matrahı nasıl hesaplanır, ötv matrahı nedir, ötv matrahı 2023, ötv matrahı 2024, ötv matrahı düzenlemesi, araç fiyatları, elektrikli otomobil ötv, elektrikli otomobil ötv oranları, elektrikli otomobillerde ötv indirimi var mı, elektrikli araçlarda ötv oranı kaç, elektrikli arabaların yıllık vergisi ne kadar
ötv matrahı nasıl hesaplanır, ötv matrahı nedir, ötv matrahı 2023, ötv matrahı 2024, ötv matrahı düzenlemesi, araç fiyatları, elektrikli otomobil ötv, elektrikli otomobil ötv oranları, elektrikli otomobillerde ötv indirimi var mı, elektrikli araçlarda ötv oranı kaç, elektrikli arabaların yıllık vergisi ne kadar

Otomobiller için 500 bin liralık düşüş: ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olabilir

10:19 21.11.2023
© AAYediemin otoparkı
Yediemin otoparkı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA
Abone ol
Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Karar ile yüzde 10’luk dilime giren modellere uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu da yüzde 40'lık dilimdeki bazı modellerde fiyat düşüşü sağladı.
Elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan Özel Türketim Vegisi (ÖTV) matrahları için Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10’luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi.

Hangi araba hangi ÖTV diliminde olacak?

1 milyon 250 bin TL olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan modeller yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alacak.
Yine motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40’lık dilime geçecek.
Motor gücü 160 kW’ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alıyor.
NTV’de yer alan haberde, düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.

500 bin TL'lik düşüş

Son aylarda Türkiye’ye gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10’luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40’lık dilimde yer alan ve yüzde 10’luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL’ye kadar düşüş bekleniyor.

TOGG da listede

Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına bakıldığında, aralarında yerli otomobil Togg da dahil 29 tamamen elektrikli model yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.

Yüzde 10'luk dilime inen tüm modellerde düşüş

Düzenlemenin ardından yüzde 40’lık dilimden yüzde 10’luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.
Listeleri güncellenen modellerden bazıları ise şunlar:
Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL’den 1 milyon 718 TL’ye geriledi.
Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL’den 1.854.671 TL’ye geriledi.
BORSA İSTANBUL (BİST) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
EKONOMİ
Borsa yatırımı olanlar dikkat: 2 Ocak 2024'te değişiyor
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала