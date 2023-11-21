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Ek MTV’de son 9 gün: Ödeme yapmayanlara gecikme faizine zam uyarısı
Ek MTV’de son 9 gün: Ödeme yapmayanlara gecikme faizine zam uyarısı
Ek MTV İkinci taksit ödemesi yapacak milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için süre 30 Kasım’da sona eriyor. Fakat Türkiye... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.Gecikme faizleri arttı14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan kişiler, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.Ek MTV taksidi ne zaman Ek MTV’nin ilk taksitinin 6 Eylül’e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım’da sona erecek.Ek MTV nasıl ödenir?Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait ‘gib.gov.tr’ internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.Ek MTV ödenmezse ne olur?Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurda, dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231121/otomobiller-icin-500-bin-liralik-dusus-otv-matrahi-karari-sonrasi-listeler-alt-ust-olabilir-1077607887.html
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ek mtv ödeme, ek mtv ödeme tarihleri, ek mtv son ödeme tarihi, ek mtv ikinci taksiti ne zaman ödenecek
ek mtv ödeme, ek mtv ödeme tarihleri, ek mtv son ödeme tarihi, ek mtv ikinci taksiti ne zaman ödenecek

Ek MTV’de son 9 gün: Ödeme yapmayanlara gecikme faizine zam uyarısı

11:30 21.11.2023 (güncellendi: 11:31 21.11.2023)
© AAEk MTV
Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA
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Ek MTV İkinci taksit ödemesi yapacak milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için süre 30 Kasım’da sona eriyor. Fakat Türkiye genelinde trafik cezaları, MTV ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlarda gecikme faiz oranları arttırıldığı için, ödemede gecikecekleri uzmanlar uyardı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Gecikme faizleri arttı

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.
Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan kişiler, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.
Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.

Ek MTV taksidi ne zaman

Ek MTV’nin ilk taksitinin 6 Eylül’e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım’da sona erecek.

Ek MTV nasıl ödenir?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait ‘gib.gov.tr’ internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ek MTV ödenmezse ne olur?

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurda, dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
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