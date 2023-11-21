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https://sputniknews.com.tr/20231121/osym-baskani-ersoy-birkac-dilde-farkli-becerileri-olcen-sinavlari-hayata-gecirecegiz-1077650894.html
ÖSYM Başkanı Ersoy: Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceğiz
ÖSYM Başkanı Ersoy: Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceğiz
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dil alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T22:31+0300
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dil
ösym
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sınav
elektronik
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ersoy, her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket ettiklerini belirterek, "Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.ÖSYM'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında, kurumda düzenlenen törende konuşan Ersoy, Türkiye'nin en önemli stratejik kurumlarından biri olan ÖSYM'nin, 16 ayrı kurum için 60'a yakın sınavla 13 milyon adaya hizmet verdiğini söyledi.Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 13 yıl sonra ilk defa bu yıl 12 Kasım'da yapıldığını aktaran Ersoy, 13 ülkede yaptıkları sınavı en az 50 ülkede ve altı kıtada yapmayı hedeflediklerini belirtti.Ersoy, dil alanında da devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceklerini anlattı.ÖSYM'nin ortaya koyduğu uygulamalarla sınav standardı oluşturduğunu dile getiren Ersoy, "Her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket etmekteyiz. Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.Başkan Ersoy, 'ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'nin açıklandığını, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 bütçesinin onaylandığını hatırlattı.2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni stratejik plan için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Ersoy, kurumda kalite standartlarına uygun çalışmaların devam ettiğini söyledi.Ölçme ve Değerlendirme Sertifikasyon Programı ile ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumuyla işbirliği, kişisel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi çalışmaların sürdüğünü aktaran Ersoy, "Önümüzdeki günlerde yeni çalışmalara ve hayata geçirilecek yeni projelere birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.Ersoy, yabancı dil sınavları dışında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit (STS Eczacılık) sınavlarını ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirdiklerini aktardı.Ersoy, "Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz. Belli sayının altındaki sınavlarımızı elektronik sınav olarak gerçekleştireceğiz. Bu da bize hem zaman hem de maliyet açısından çok büyük tasarruf sağlayacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231006/osym-sinav-sureclerinde-yapay-zekaya-gecis-calismalarina-basladi-1076091333.html
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dil, ösym, sınav, elektronik
dil, ösym, sınav, elektronik

ÖSYM Başkanı Ersoy: Birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceğiz

22:31 21.11.2023
© AA / Utku UçrakÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA / Utku Uçrak
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dil alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceklerini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ersoy, her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket ettiklerini belirterek, "Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.
ÖSYM'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında, kurumda düzenlenen törende konuşan Ersoy, Türkiye'nin en önemli stratejik kurumlarından biri olan ÖSYM'nin, 16 ayrı kurum için 60'a yakın sınavla 13 milyon adaya hizmet verdiğini söyledi.
Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) 13 yıl sonra ilk defa bu yıl 12 Kasım'da yapıldığını aktaran Ersoy, 13 ülkede yaptıkları sınavı en az 50 ülkede ve altı kıtada yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Ersoy, dil alanında da devrim niteliğinde değişiklikler yaparak, birkaç dilde farklı becerileri ölçen sınavları hayata geçireceklerini anlattı.
ÖSYM'nin ortaya koyduğu uygulamalarla sınav standardı oluşturduğunu dile getiren Ersoy, "Her aileye, haneye yakından veya uzaktan dokunan ÖSYM'nin sorumluluğunun bilincinde hareket etmekteyiz. Alanında uzman arkadaşlarımızla bu sorumluluk çerçevesinde hareket ediyor, sınav süreçlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.
Başkan Ersoy, 'ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'nin açıklandığını, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 bütçesinin onaylandığını hatırlattı.
2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni stratejik plan için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Ersoy, kurumda kalite standartlarına uygun çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Ölçme ve Değerlendirme Sertifikasyon Programı ile ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumuyla işbirliği, kişisel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi çalışmaların sürdüğünü aktaran Ersoy, "Önümüzdeki günlerde yeni çalışmalara ve hayata geçirilecek yeni projelere birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.
Ersoy, yabancı dil sınavları dışında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit (STS Eczacılık) sınavlarını ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirdiklerini aktardı.
Ersoy, "Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz. Belli sayının altındaki sınavlarımızı elektronik sınav olarak gerçekleştireceğiz. Bu da bize hem zaman hem de maliyet açısından çok büyük tasarruf sağlayacak" dedi.
ÖSYM Başkanı Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
YAŞAM
ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zekaya geçiş çalışmalarına başladı
6 Ekim, 16:43
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