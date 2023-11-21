https://sputniknews.com.tr/20231121/muhalefet-meclise-sis-bombasi-atti-butce-komisyonu-savas-alanina-dondu-1077605383.html

Muhalefet Meclis'e sis bombası attı: Bütçe Komisyonu savaş alanına döndü

Muhalefet Meclis'e sis bombası attı: Bütçe Komisyonu savaş alanına döndü

Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri, ülkenin 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda görüşmeleri engelledi. Muhalefet milletvekilleri sandalyeleri... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T08:41+0300

2023-11-21T08:41+0300

2023-11-21T08:41+0300

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bütçe teklifi

bütçe görüşmeleri

bomba

sis

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Arnavutluk Parlamentosu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetteki DP'den bir vekil sis bombası attı. Oturuma açıldıktan 5 dakika sonra ara verilirken bütçe 'prensipte' kabul edildi.Arnavutluk Meclisinde bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı, Gerginlik ilk olarak oturum başlamadan önce meclis güvenlik biriminin milletvekillerini kontrolü sırasında yaşandı.Yangın çıktıDaha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, son olarak oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı. Sis bombasının atılması sonucu genel kurul salonunda küçük çaplı yangın çıktı.Yaklaşık 5 dakika süren oturumda, 2024 yılı bütçesi üzerinde yapılan oylamada 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili 'evet' oyu kullandı.Başbakan Edi Rama’nın da yer aldığı oturum, yaşanan gerilim nedeniyle Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından ertelendi. Meclis'te, 7 milyar euronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oylamasına daha sonra devam edilecek.Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisi'nde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

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