https://sputniknews.com.tr/20231120/fransada-balikcilar-yuzen-konteyneri-acinca-inanilmaz-bir-kesifyaptilar-1077577605.html

Balıkçılardan denizin ortasında ilginç keşif: 'Konteyneri açınca gözlerimize inanamadık'

Balıkçılardan denizin ortasında ilginç keşif: 'Konteyneri açınca gözlerimize inanamadık'

Fransa açıklarında denizde boş yüzen bir konteyneri açan bir grup balıkçı, inanılmaz bir keşif yaptı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T11:57+0300

2023-11-20T11:57+0300

2023-11-20T11:59+0300

yaşam

telefon

konteyner

konteyner gemisi

şans

balıkçı

balıkçı gemisi

model

komik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103981/29/1039812928_48:0:1874:1027_1920x0_80_0_0_a430a3ec9c0e9c39f0ac7904331b47c1.jpg

Fransa’da kıyıdan kilometrelerce uzakta yelken açan bir grup, kargo gemisinden düştüğü tahmin edilen bir konteynere rastladı. Konteynerı açarken videoya da alan balıkçılar, altın külçeler bulmasa da modern dünyanın en fazla satan ürünlerinden binlercesine ulaştı.Sosyal medyada paylaşılan videoda görülene göre, denizde sahipsiz bir şekilde duran balıkçılar tekne ile konteynerın yanına gittiler. Konteynerı açıp kutuları yırttıkları görülen balıkçıların kutuda son model, pahalılığıyla bilinen dünyaca ünlü marka telefondan buldu. Binlerce telefon bulduğunu fark eden balıkçıların hem hayrete düştüğü hem de çok sevindiği görüldü.2021'de yaşanan bu olay, sosyal medyada tekrardan gündem oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231120/arastirma-tembellik-yuksek-iq-gostergesi-olabilir--1077573951.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telefon, konteyner, konteyner gemisi, şans, balıkçı, balıkçı gemisi, model, komik