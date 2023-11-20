https://sputniknews.com.tr/20231120/fransada-balikcilar-yuzen-konteyneri-acinca-inanilmaz-bir-kesifyaptilar-1077577605.html
Balıkçılardan denizin ortasında ilginç keşif: 'Konteyneri açınca gözlerimize inanamadık'
Balıkçılardan denizin ortasında ilginç keşif: 'Konteyneri açınca gözlerimize inanamadık'
Fransa açıklarında denizde boş yüzen bir konteyneri açan bir grup balıkçı, inanılmaz bir keşif yaptı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T11:57+0300
2023-11-20T11:57+0300
2023-11-20T11:59+0300
yaşam
telefon
konteyner
konteyner gemisi
şans
balıkçı
balıkçı gemisi
model
komik
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Fransa’da kıyıdan kilometrelerce uzakta yelken açan bir grup, kargo gemisinden düştüğü tahmin edilen bir konteynere rastladı. Konteynerı açarken videoya da alan balıkçılar, altın külçeler bulmasa da modern dünyanın en fazla satan ürünlerinden binlercesine ulaştı.Sosyal medyada paylaşılan videoda görülene göre, denizde sahipsiz bir şekilde duran balıkçılar tekne ile konteynerın yanına gittiler. Konteynerı açıp kutuları yırttıkları görülen balıkçıların kutuda son model, pahalılığıyla bilinen dünyaca ünlü marka telefondan buldu. Binlerce telefon bulduğunu fark eden balıkçıların hem hayrete düştüğü hem de çok sevindiği görüldü.2021'de yaşanan bu olay, sosyal medyada tekrardan gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231120/arastirma-tembellik-yuksek-iq-gostergesi-olabilir--1077573951.html
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telefon, konteyner, konteyner gemisi, şans, balıkçı, balıkçı gemisi, model, komik
telefon, konteyner, konteyner gemisi, şans, balıkçı, balıkçı gemisi, model, komik
Balıkçılardan denizin ortasında ilginç keşif: 'Konteyneri açınca gözlerimize inanamadık'
11:57 20.11.2023 (güncellendi: 11:59 20.11.2023)
Fransa açıklarında denizde boş yüzen bir konteyneri açan bir grup balıkçı, inanılmaz bir keşif yaptı.
Fransa’da kıyıdan kilometrelerce uzakta yelken açan bir grup, kargo gemisinden düştüğü tahmin edilen bir konteynere rastladı. Konteynerı açarken videoya da alan balıkçılar, altın külçeler bulmasa da modern dünyanın en fazla satan ürünlerinden binlercesine ulaştı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda görülene göre, denizde sahipsiz bir şekilde duran balıkçılar tekne ile konteynerın yanına gittiler. Konteynerı açıp kutuları yırttıkları görülen balıkçıların kutuda son model, pahalılığıyla bilinen dünyaca ünlü marka telefondan buldu. Binlerce telefon bulduğunu fark eden balıkçıların hem hayrete düştüğü hem de çok sevindiği görüldü.
2021'de yaşanan bu olay, sosyal medyada tekrardan gündem oldu.