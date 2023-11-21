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Bakan açıkladı: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması geliyor
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/moskova-buyukelcisi-bilgic-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versininle-gazzeyi-gorustu-1077613093.html
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le bir araya geldiği belirtildi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:36+0300
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israil- filistin çatışması
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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türkiye dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
tanju bilgiç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alan Verşinin ve Bilgiç, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında giderek tırmanan şiddet sarmalını değerlendirdi.Taraflar, 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan, dünya pazarlarına sorunsuz tahıl ve gübre sevkiyatının sağlanmasını öngören ancak Batı'nın uygulamadığı İstanbul anlaşmalarını da istişare etti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubu-bugun-moskovayi-ziyaret-edecek-1077611731.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tanju bilgiç
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Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü

11:36 21.11.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
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© Пресс-служба МИД РФ
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Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le bir araya geldiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alan Verşinin ve Bilgiç, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında giderek tırmanan şiddet sarmalını değerlendirdi.
Taraflar, 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan, dünya pazarlarına sorunsuz tahıl ve gübre sevkiyatının sağlanmasını öngören ancak Batı'nın uygulamadığı İstanbul anlaşmalarını da istişare etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek
10:58
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