https://sputniknews.com.tr/20231121/moskova-buyukelcisi-bilgic-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versininle-gazzeyi-gorustu-1077613093.html
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le bir araya geldiği belirtildi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:36+0300
2023-11-21T11:36+0300
2023-11-21T11:36+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
tanju bilgiç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alan Verşinin ve Bilgiç, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında giderek tırmanan şiddet sarmalını değerlendirdi.Taraflar, 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan, dünya pazarlarına sorunsuz tahıl ve gübre sevkiyatının sağlanmasını öngören ancak Batı'nın uygulamadığı İstanbul anlaşmalarını da istişare etti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubu-bugun-moskovayi-ziyaret-edecek-1077611731.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tanju bilgiç
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tanju bilgiç
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le bir araya geldiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alan Verşinin ve Bilgiç, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında giderek tırmanan şiddet sarmalını değerlendirdi.
Taraflar, 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan, dünya pazarlarına sorunsuz tahıl ve gübre sevkiyatının sağlanmasını öngören ancak Batı'nın uygulamadığı İstanbul anlaşmalarını da istişare etti.