https://sputniknews.com.tr/20231121/moskova-buyukelcisi-bilgic-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versininle-gazzeyi-gorustu-1077613093.html

Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü

Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin'le Gazze'yi görüştü

Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le bir araya geldiği belirtildi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T11:36+0300

2023-11-21T11:36+0300

2023-11-21T11:36+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

sergey verşinin

tanju bilgiç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alan Verşinin ve Bilgiç, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında giderek tırmanan şiddet sarmalını değerlendirdi.Taraflar, 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan, dünya pazarlarına sorunsuz tahıl ve gübre sevkiyatının sağlanmasını öngören ancak Batı'nın uygulamadığı İstanbul anlaşmalarını da istişare etti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubu-bugun-moskovayi-ziyaret-edecek-1077611731.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, tanju bilgiç