Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek

Türkiye
YÖK Başkanı açıkladı: Burslar artıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubu-bugun-moskovayi-ziyaret-edecek-1077611731.html
Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek
Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek
11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T10:58+0300
2023-11-21T10:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
rusya
moskova
islam işbirliği teşkilatı (iit)
arap birliği
mısır
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg
Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında dün Çin'de temaslarda bulundu.Çin'e ziyaretlerini tamamlayan heyetin, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunması, 22 Kasım'da İngiltere ve Fransa'da görüşmelerini sürdürmesi ve ileri bir tarihte de ABD'ye ziyarette bulunması bekleniyor.Riyad'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye öncülüğünde alınan karara göre heyet, acil ateşkesin sağlanıp insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması amacıyla İsrail nezdinde nüfuz sahibi BMGK ülkelerinin liderleriyle temas etmeyi amaçlıyor.İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde heyetin kurulması yönündeki çalışmalar Türkiye tarafından yürütülmüş ve bu çabalar neticesinde Gazze'ye yönelik bu mekanizma kurulmuştu.Acil ateşkes çağrısıSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.Toplantıda uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi, Gazze'de devam eden insani felaketin önlemesi için etkili ve güvenilir tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştı.Vang, Çin'in kasımda BMGK dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, Konsey'in Çin'in dönem başkanlığında tüm tarafları uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağıran, çatışmalara insani ara verilmesi ve insani yardım koridorlarının oluşturmasını talep eden karara imza attığını kaydetmişti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da heyetin ziyaretinde vermek istediğini mesajın, 'acil ateşkesin sağlanması, katliamların durdurulması ve Gazze'ye insani yardım temin edilmesi' olduğunu belirtmişti.Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris'e gidecekDışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla 22 Kasım'da Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/brics-bugun-gazze-icin-toplaniyor-rusya-lideri-putin-zirveye-katiliyor-1077601452.html
israil
gazze
rusya
moskova
mısır
suudi arabistan
ürdün
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_f8f9214f4dae9478fb9b8d7cbb39be46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, rusya, moskova, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği, mısır, suudi arabistan, ürdün, çin
israil, israil-filistin, gazze, rusya, moskova, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği, mısır, suudi arabistan, ürdün, çin

Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek

10:58 21.11.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023
Abone ol
11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan Gazze temas grubu bugün Moskova'da istişarelerde bulunacak.
Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında dün Çin'de temaslarda bulundu.
Çin'e ziyaretlerini tamamlayan heyetin, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunması, 22 Kasım'da İngiltere ve Fransa'da görüşmelerini sürdürmesi ve ileri bir tarihte de ABD'ye ziyarette bulunması bekleniyor.
Riyad'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye öncülüğünde alınan karara göre heyet, acil ateşkesin sağlanıp insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması amacıyla İsrail nezdinde nüfuz sahibi BMGK ülkelerinin liderleriyle temas etmeyi amaçlıyor.
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde heyetin kurulması yönündeki çalışmalar Türkiye tarafından yürütülmüş ve bu çabalar neticesinde Gazze'ye yönelik bu mekanizma kurulmuştu.

Acil ateşkes çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.
Toplantıda uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi, Gazze'de devam eden insani felaketin önlemesi için etkili ve güvenilir tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştı.
Vang, Çin'in kasımda BMGK dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, Konsey'in Çin'in dönem başkanlığında tüm tarafları uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağıran, çatışmalara insani ara verilmesi ve insani yardım koridorlarının oluşturmasını talep eden karara imza attığını kaydetmişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da heyetin ziyaretinde vermek istediğini mesajın, 'acil ateşkesin sağlanması, katliamların durdurulması ve Gazze'ye insani yardım temin edilmesi' olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.
Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla 22 Kasım'da Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
BRICS bugün Gazze için toplanıyor: Rusya lideri Putin zirveye katılıyor
01:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала