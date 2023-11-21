https://sputniknews.com.tr/20231121/gazze-temas-grubu-bugun-moskovayi-ziyaret-edecek-1077611731.html

Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek

Gazze temas grubu, bugün Moskova'yı ziyaret edecek

11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T10:58+0300

2023-11-21T10:58+0300

2023-11-21T10:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

rusya

moskova

islam işbirliği teşkilatı (iit)

arap birliği

mısır

suudi arabistan

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Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin dışişleri bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında dün Çin'de temaslarda bulundu.Çin'e ziyaretlerini tamamlayan heyetin, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunması, 22 Kasım'da İngiltere ve Fransa'da görüşmelerini sürdürmesi ve ileri bir tarihte de ABD'ye ziyarette bulunması bekleniyor.Riyad'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye öncülüğünde alınan karara göre heyet, acil ateşkesin sağlanıp insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması amacıyla İsrail nezdinde nüfuz sahibi BMGK ülkelerinin liderleriyle temas etmeyi amaçlıyor.İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde heyetin kurulması yönündeki çalışmalar Türkiye tarafından yürütülmüş ve bu çabalar neticesinde Gazze'ye yönelik bu mekanizma kurulmuştu.Acil ateşkes çağrısıSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.Toplantıda uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi, Gazze'de devam eden insani felaketin önlemesi için etkili ve güvenilir tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştı.Vang, Çin'in kasımda BMGK dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, Konsey'in Çin'in dönem başkanlığında tüm tarafları uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağıran, çatışmalara insani ara verilmesi ve insani yardım koridorlarının oluşturmasını talep eden karara imza attığını kaydetmişti.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da heyetin ziyaretinde vermek istediğini mesajın, 'acil ateşkesin sağlanması, katliamların durdurulması ve Gazze'ye insani yardım temin edilmesi' olduğunu belirtmişti.Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris'e gidecekDışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla 22 Kasım'da Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/brics-bugun-gazze-icin-toplaniyor-rusya-lideri-putin-zirveye-katiliyor-1077601452.html

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israil, israil-filistin, gazze, rusya, moskova, islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği, mısır, suudi arabistan, ürdün, çin