https://sputniknews.com.tr/20231121/meteorolojiden-6-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-la-nina-kisi-geldi-istanbul-icin-kar-yolda-1077601768.html

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: La Nina kışı geldi, İstanbul için kar yolda

Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: La Nina kışı geldi, İstanbul için kar yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Çanakkale, Siirt, Balıkesir... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T06:50+0300

2023-11-21T06:50+0300

2023-11-21T06:53+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

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kar yağışı

yağmur

sağanak

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Meteoroloji 21 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini bu hafta da sürdürecek. Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Bazı illerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılan illerArtvin, Bitlis, Hakkari, Rize, Van ve Şırnak.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.BÖLGELERDE HAVA DURUMUMARMARAParçalı, zamanla güneybatısının çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinde Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231121/bolu-dagi-gecisi-istanbul-istikameti-ulasima-kapatilacak-1077601587.html

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