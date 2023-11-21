https://sputniknews.com.tr/20231121/bolu-dagi-gecisi-istanbul-istikameti-ulasima-kapatilacak-1077601587.html

Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nin İstanbul istikametinin bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

bolu dağı

bolu dağı tüneli

istanbul

ankara

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nde Ankara-İstanbul istikametinde bakım onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.Yapılacak çalışmalar nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinin bugün 08.00 ile 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı belirtildi.Otoyolun kapalı olduğu süre içinde ulaşımın Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul-Ankara istikametinin bu süreçte hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231121/ibb-acikladi-120-gun-trafige-kapali-olacak-1077601019.html

türkiye

bolu dağı

istanbul

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bolu dağı, bolu dağı tüneli, istanbul, ankara