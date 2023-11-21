https://sputniknews.com.tr/20231121/bolu-dagi-gecisi-istanbul-istikameti-ulasima-kapatilacak-1077601587.html
Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nin İstanbul istikametinin bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T01:18+0300
2023-11-21T01:18+0300
2023-11-21T01:18+0300
türkiye
bolu dağı
bolu dağı tüneli
istanbul
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/07/1058421836_29:0:1172:643_1920x0_80_0_0_b9c3de79bd063df9044b2d70ec510dfe.jpg
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nde Ankara-İstanbul istikametinde bakım onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.Yapılacak çalışmalar nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinin bugün 08.00 ile 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı belirtildi.Otoyolun kapalı olduğu süre içinde ulaşımın Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul-Ankara istikametinin bu süreçte hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/ibb-acikladi-120-gun-trafige-kapali-olacak-1077601019.html
türkiye
bolu dağı
istanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/07/1058421836_172:0:1029:643_1920x0_80_0_0_39015e1cf1e57ac1e00f9dcf07bac38a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolu dağı, bolu dağı tüneli, istanbul, ankara
bolu dağı, bolu dağı tüneli, istanbul, ankara
Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nin İstanbul istikametinin bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nde Ankara-İstanbul istikametinde bakım onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.
Yapılacak çalışmalar nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinin bugün 08.00 ile 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı belirtildi.
Otoyolun kapalı olduğu süre içinde ulaşımın Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul-Ankara istikametinin bu süreçte hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.