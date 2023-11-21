https://sputniknews.com.tr/20231121/medvedev-bati-gucunu-korumak-adina-dunyadaki-kalkinma-firsatlarini-engelliyor-1077636710.html
Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor
Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı’nın küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklandığını ve halkların bilincini manipüle... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T17:34+0300
2023-11-21T17:34+0300
2023-11-21T17:34+0300
dünya
rusya
dmitriy medvedev
batı
abd
yoksulluk
abd hegemonyası
çok kutuplu dünya
çokkutupluluk
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Başkanı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, bugün video konferans yoluyla, Neo-sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadelenin Destekçileri Forumu Organizasyon Komitesi toplantısında konuştu. Toplantıya Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan 16 ülkenin yönetim ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Medvedev, “Sözde kolektif Batı, kelimenin tam anlamıyla küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklanmış durumda. Bunu yapmak için askeri, siyasi, ekonomik, ideolojik ve bilgisel baskılara başvurmaktan, özgür kalkınma fırsatlarını engellemekten ve toplumsal gruplar ile halkların bilincini manipüle etmekten çekinmiyorlar. Bu nedenle çeşitli bölgelerde yeni çatışmalar ortaya çıkıyor, eskileri de şiddetleniyor” diye konuştu.‘Batı, küresel dijital diktatörlüğü tehdit eden süreçleri başlattı’Başta ABD ve sonra Avrupa ülkelerinin, dünyanın en büyük IT şirketlerine ve sosyal medya ağlarına ev sahipliği yapıyor olmasından yararlanmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, dünyada kullanılan neredeyse her şeyin Batı’da yapıldığına dikkat çekerek, “Doğal olarak onlar, mantıken sonucu küresel bir dijital diktatörlük olabilecek süreçler başlattı” dedi.Batı’nın, IT alanındaki ve sosyal ağlardaki bu hakimiyetinden yararlanarak sadece bazı ülkelerin çıkarına olan gündem oluşturduğuna dikkat çeken Medvedev, “Üstelik bunun için medya yöneticilerine ve çalışanlarına rüşvet vermenin yanı sıra, ABD merkezli IT devlerinin medya platformlarında sansür uygulaması gibi kirli yöntemlere başvuruyorlar. Tüm bunları görüyoruz. Örneğin, sadece doğru bulmadıkları için bilgi kaynaklarımızı kapatıyorlar. Ancak bu kaynakların küresel niteliğine bakılırsa, bunun kirli rekabet ve sansür tezahürü olduğu ortada” ifadesini kullandı.‘Açlıkla mücadele kurumları Batı’nın elinde neo-sömürge aracına dönüştü’Batı ülkelerinin, uluslararası mali ve ekonomik sistemin, onların ellerinde yoğunlaşan kaynaklarını aktif olarak kullandığını dile getiren Medvedev, “Başlarda açlık, yoksulluk ve küresel eşitsizlik sorunlarını çözmek için oluşturulan kurumlar günümüzde neo-sömürgecilerin diğer ülkelere karşı başvurduğu silah haline geldi. Bunun birçok örneği var, şimdi saymayacağım, hepiniz çok iyi biliyorsunuz” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231120/medvedev-bidenin-sozlerini-abd-guvenlik-doktrininin-ozu-olarak-nitelendirdi-1077579884.html
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rusya, dmitriy medvedev, batı, abd, yoksulluk, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk
rusya, dmitriy medvedev, batı, abd, yoksulluk, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk
Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı’nın küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklandığını ve halkların bilincini manipüle ettiğini, bu yüzden dünyanın farklı bölgelerinde yeni çatışmaların ortaya çıktığını ve eski çatışmaların şiddetlendiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Başkanı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, bugün video konferans yoluyla, Neo-sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadelenin Destekçileri Forumu Organizasyon Komitesi toplantısında konuştu. Toplantıya Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan 16 ülkenin yönetim ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Medvedev, “Sözde kolektif Batı, kelimenin tam anlamıyla küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklanmış durumda. Bunu yapmak için askeri, siyasi, ekonomik, ideolojik ve bilgisel baskılara başvurmaktan, özgür kalkınma fırsatlarını engellemekten ve toplumsal gruplar ile halkların bilincini manipüle etmekten çekinmiyorlar. Bu nedenle çeşitli bölgelerde yeni çatışmalar ortaya çıkıyor, eskileri de şiddetleniyor” diye konuştu.
‘Batı, küresel dijital diktatörlüğü tehdit eden süreçleri başlattı’
Başta ABD ve sonra Avrupa ülkelerinin, dünyanın en büyük IT şirketlerine ve sosyal medya ağlarına ev sahipliği yapıyor olmasından yararlanmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, dünyada kullanılan neredeyse her şeyin Batı’da yapıldığına dikkat çekerek, “Doğal olarak onlar, mantıken sonucu küresel bir dijital diktatörlük olabilecek süreçler başlattı” dedi.
Batı’nın, IT alanındaki ve sosyal ağlardaki bu hakimiyetinden yararlanarak sadece bazı ülkelerin çıkarına olan gündem oluşturduğuna dikkat çeken Medvedev, “Üstelik bunun için medya yöneticilerine ve çalışanlarına rüşvet vermenin yanı sıra, ABD merkezli IT devlerinin medya platformlarında sansür uygulaması gibi kirli yöntemlere başvuruyorlar. Tüm bunları görüyoruz. Örneğin, sadece doğru bulmadıkları için bilgi kaynaklarımızı kapatıyorlar. Ancak bu kaynakların küresel niteliğine bakılırsa, bunun kirli rekabet ve sansür tezahürü olduğu ortada” ifadesini kullandı.
‘Açlıkla mücadele kurumları Batı’nın elinde neo-sömürge aracına dönüştü’
Batı ülkelerinin, uluslararası mali ve ekonomik sistemin, onların ellerinde yoğunlaşan kaynaklarını aktif olarak kullandığını dile getiren Medvedev, “Başlarda açlık, yoksulluk ve küresel eşitsizlik sorunlarını çözmek için oluşturulan kurumlar günümüzde neo-sömürgecilerin diğer ülkelere karşı başvurduğu silah haline geldi. Bunun birçok örneği var, şimdi saymayacağım, hepiniz çok iyi biliyorsunuz” yorumunda bulundu.