Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Karşılıksız çek oranında rekor artış
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
FUTBOL SAATİ
Almanya - Türkiye maçı
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Donbass bölgesinden dönen gazetecinin izlenimleri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
17:46
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
18:29
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
19:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
19:37
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
20:22
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
20:41
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231121/medvedev-bati-gucunu-korumak-adina-dunyadaki-kalkinma-firsatlarini-engelliyor-1077636710.html
Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor
Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı’nın küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklandığını ve halkların bilincini manipüle... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T17:34+0300
2023-11-21T17:34+0300
dünya
rusya
dmitriy medvedev
batı
abd
yoksulluk
abd hegemonyası
çok kutuplu dünya
çokkutupluluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b37d30e98edc39a27f7b8b1e190b8648.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Başkanı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, bugün video konferans yoluyla, Neo-sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadelenin Destekçileri Forumu Organizasyon Komitesi toplantısında konuştu. Toplantıya Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan 16 ülkenin yönetim ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Medvedev, “Sözde kolektif Batı, kelimenin tam anlamıyla küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklanmış durumda. Bunu yapmak için askeri, siyasi, ekonomik, ideolojik ve bilgisel baskılara başvurmaktan, özgür kalkınma fırsatlarını engellemekten ve toplumsal gruplar ile halkların bilincini manipüle etmekten çekinmiyorlar. Bu nedenle çeşitli bölgelerde yeni çatışmalar ortaya çıkıyor, eskileri de şiddetleniyor” diye konuştu.‘Batı, küresel dijital diktatörlüğü tehdit eden süreçleri başlattı’Başta ABD ve sonra Avrupa ülkelerinin, dünyanın en büyük IT şirketlerine ve sosyal medya ağlarına ev sahipliği yapıyor olmasından yararlanmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, dünyada kullanılan neredeyse her şeyin Batı’da yapıldığına dikkat çekerek, “Doğal olarak onlar, mantıken sonucu küresel bir dijital diktatörlük olabilecek süreçler başlattı” dedi.Batı’nın, IT alanındaki ve sosyal ağlardaki bu hakimiyetinden yararlanarak sadece bazı ülkelerin çıkarına olan gündem oluşturduğuna dikkat çeken Medvedev, “Üstelik bunun için medya yöneticilerine ve çalışanlarına rüşvet vermenin yanı sıra, ABD merkezli IT devlerinin medya platformlarında sansür uygulaması gibi kirli yöntemlere başvuruyorlar. Tüm bunları görüyoruz. Örneğin, sadece doğru bulmadıkları için bilgi kaynaklarımızı kapatıyorlar. Ancak bu kaynakların küresel niteliğine bakılırsa, bunun kirli rekabet ve sansür tezahürü olduğu ortada” ifadesini kullandı.‘Açlıkla mücadele kurumları Batı’nın elinde neo-sömürge aracına dönüştü’Batı ülkelerinin, uluslararası mali ve ekonomik sistemin, onların ellerinde yoğunlaşan kaynaklarını aktif olarak kullandığını dile getiren Medvedev, “Başlarda açlık, yoksulluk ve küresel eşitsizlik sorunlarını çözmek için oluşturulan kurumlar günümüzde neo-sömürgecilerin diğer ülkelere karşı başvurduğu silah haline geldi. Bunun birçok örneği var, şimdi saymayacağım, hepiniz çok iyi biliyorsunuz” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231120/medvedev-bidenin-sozlerini-abd-guvenlik-doktrininin-ozu-olarak-nitelendirdi-1077579884.html
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077636553_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9aeb57052971675294aee32b549072b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, dmitriy medvedev, batı, abd, yoksulluk, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk
rusya, dmitriy medvedev, batı, abd, yoksulluk, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk

Medvedev: Batı, gücünü korumak adına dünyadaki kalkınma fırsatlarını engelliyor

17:34 21.11.2023
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı’nın küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklandığını ve halkların bilincini manipüle ettiğini, bu yüzden dünyanın farklı bölgelerinde yeni çatışmaların ortaya çıktığını ve eski çatışmaların şiddetlendiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, iktidardaki Birleşik Rusya partisinin Başkanı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, bugün video konferans yoluyla, Neo-sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadelenin Destekçileri Forumu Organizasyon Komitesi toplantısında konuştu. Toplantıya Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’dan 16 ülkenin yönetim ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Medvedev, “Sözde kolektif Batı, kelimenin tam anlamıyla küresel süreçlerin dizginlerini elinde tutmaya odaklanmış durumda. Bunu yapmak için askeri, siyasi, ekonomik, ideolojik ve bilgisel baskılara başvurmaktan, özgür kalkınma fırsatlarını engellemekten ve toplumsal gruplar ile halkların bilincini manipüle etmekten çekinmiyorlar. Bu nedenle çeşitli bölgelerde yeni çatışmalar ortaya çıkıyor, eskileri de şiddetleniyor” diye konuştu.

‘Batı, küresel dijital diktatörlüğü tehdit eden süreçleri başlattı’

Başta ABD ve sonra Avrupa ülkelerinin, dünyanın en büyük IT şirketlerine ve sosyal medya ağlarına ev sahipliği yapıyor olmasından yararlanmaya karar verdiğini dile getiren Medvedev, dünyada kullanılan neredeyse her şeyin Batı’da yapıldığına dikkat çekerek, “Doğal olarak onlar, mantıken sonucu küresel bir dijital diktatörlük olabilecek süreçler başlattı” dedi.
Batı’nın, IT alanındaki ve sosyal ağlardaki bu hakimiyetinden yararlanarak sadece bazı ülkelerin çıkarına olan gündem oluşturduğuna dikkat çeken Medvedev, “Üstelik bunun için medya yöneticilerine ve çalışanlarına rüşvet vermenin yanı sıra, ABD merkezli IT devlerinin medya platformlarında sansür uygulaması gibi kirli yöntemlere başvuruyorlar. Tüm bunları görüyoruz. Örneğin, sadece doğru bulmadıkları için bilgi kaynaklarımızı kapatıyorlar. Ancak bu kaynakların küresel niteliğine bakılırsa, bunun kirli rekabet ve sansür tezahürü olduğu ortada” ifadesini kullandı.

‘Açlıkla mücadele kurumları Batı’nın elinde neo-sömürge aracına dönüştü’

Batı ülkelerinin, uluslararası mali ve ekonomik sistemin, onların ellerinde yoğunlaşan kaynaklarını aktif olarak kullandığını dile getiren Medvedev, “Başlarda açlık, yoksulluk ve küresel eşitsizlik sorunlarını çözmek için oluşturulan kurumlar günümüzde neo-sömürgecilerin diğer ülkelere karşı başvurduğu silah haline geldi. Bunun birçok örneği var, şimdi saymayacağım, hepiniz çok iyi biliyorsunuz” yorumunda bulundu.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
DÜNYA
Medvedev, Biden'ın sözlerini ABD güvenlik doktrininin özü olarak nitelendirdi
Dün, 16:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала