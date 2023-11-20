https://sputniknews.com.tr/20231120/medvedev-bidenin-sozlerini-abd-guvenlik-doktrininin-ozu-olarak-nitelendirdi-1077579884.html

Medvedev, Biden'ın sözlerini ABD güvenlik doktrininin özü olarak nitelendirdi

Medvedev, Biden'ın sözlerini ABD güvenlik doktrininin özü olarak nitelendirdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Biden'ın ‘büyük trajedilerin Amerika için ilerlemeye yol açabileceği’ yönündeki açıklamalarının ABD’nin... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T16:36+0300

2023-11-20T16:36+0300

2023-11-20T16:36+0300

dünya

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dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

abd başkanı

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Sosyal medya hesabında ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington Post'ta yazdığı makalesinde ‘Ukrayna ve İsrail etrafındaki çatışmaların ABD açısından ilerlemeye dönüşeceği’ ifadelerini değerlendiren Dmitriy Medvedev, “Bu sözler, bir ‘Freud sürçmesi’ ya da belirsiz bir bunaklık hezeyanı bile değil. Bu, Amerikan güvenlik doktrininin özüdür. Kendi savunma sanayisine ve diğer kıtalardaki savaşlara yapılan yardımları ‘yatırım’ olarak gören ABD, bu durumun kendisini daha güvenli hale getirdiğine inanıyor” diye yazdı.Medvedev, Biden'in Ukrayna desteğinin ABD güvenliğine bir yatırım olduğunu ve paranın ve kanın ‘iyi yatırım’ olarak görüldüğünü söylediğini hatırlatırken, “Tam olarak ‘çok Amerikalı’ olarak tarif edebileceğimiz sözleri sarf eden Biden, seyircilerden alkış alıyor, etrafına bakıyor, elini boşluğa uzatıyor ve çıkış yolunu arıyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/pentagon-ukrayna-askeri-yardim-amerikalilar-icin-istihdam-yaratiyor-1077049100.html

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abd, rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd başkanı, joe biden, ortadoğu, israil