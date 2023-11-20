https://sputniknews.com.tr/20231120/medvedev-bidenin-sozlerini-abd-guvenlik-doktrininin-ozu-olarak-nitelendirdi-1077579884.html
Medvedev, Biden'ın sözlerini ABD güvenlik doktrininin özü olarak nitelendirdi
Medvedev, Biden'ın sözlerini ABD güvenlik doktrininin özü olarak nitelendirdi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Biden'ın ‘büyük trajedilerin Amerika için ilerlemeye yol açabileceği’ yönündeki açıklamalarının ABD’nin... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T16:36+0300
2023-11-20T16:36+0300
2023-11-20T16:36+0300
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rusya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
abd başkanı
joe biden
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israil
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Sosyal medya hesabında ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington Post'ta yazdığı makalesinde ‘Ukrayna ve İsrail etrafındaki çatışmaların ABD açısından ilerlemeye dönüşeceği’ ifadelerini değerlendiren Dmitriy Medvedev, “Bu sözler, bir ‘Freud sürçmesi’ ya da belirsiz bir bunaklık hezeyanı bile değil. Bu, Amerikan güvenlik doktrininin özüdür. Kendi savunma sanayisine ve diğer kıtalardaki savaşlara yapılan yardımları ‘yatırım’ olarak gören ABD, bu durumun kendisini daha güvenli hale getirdiğine inanıyor” diye yazdı.Medvedev, Biden'in Ukrayna desteğinin ABD güvenliğine bir yatırım olduğunu ve paranın ve kanın ‘iyi yatırım’ olarak görüldüğünü söylediğini hatırlatırken, “Tam olarak ‘çok Amerikalı’ olarak tarif edebileceğimiz sözleri sarf eden Biden, seyircilerden alkış alıyor, etrafına bakıyor, elini boşluğa uzatıyor ve çıkış yolunu arıyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/pentagon-ukrayna-askeri-yardim-amerikalilar-icin-istihdam-yaratiyor-1077049100.html
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abd, rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd başkanı, joe biden, ortadoğu, israil
abd, rusya, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd başkanı, joe biden, ortadoğu, israil
Medvedev, Biden'ın sözlerini ABD güvenlik doktrininin özü olarak nitelendirdi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Biden'ın ‘büyük trajedilerin Amerika için ilerlemeye yol açabileceği’ yönündeki açıklamalarının ABD’nin güvenlik doktrininin özeti olduğunu yazdı.
Sosyal medya hesabında ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington Post'ta yazdığı makalesinde ‘Ukrayna ve İsrail etrafındaki çatışmaların ABD açısından ilerlemeye dönüşeceği’ ifadelerini değerlendiren Dmitriy Medvedev, “Bu sözler, bir ‘Freud sürçmesi’ ya da belirsiz bir bunaklık hezeyanı bile değil. Bu, Amerikan güvenlik doktrininin özüdür. Kendi savunma sanayisine ve diğer kıtalardaki savaşlara yapılan yardımları ‘yatırım’ olarak gören ABD, bu durumun kendisini daha güvenli hale getirdiğine inanıyor” diye yazdı.
Medvedev, Biden'in Ukrayna desteğinin ABD güvenliğine bir yatırım olduğunu ve paranın ve kanın ‘iyi yatırım’ olarak görüldüğünü söylediğini hatırlatırken, “Tam olarak ‘çok Amerikalı’ olarak tarif edebileceğimiz sözleri sarf eden Biden, seyircilerden alkış alıyor, etrafına bakıyor, elini boşluğa uzatıyor ve çıkış yolunu arıyor” diye ekledi.