https://sputniknews.com.tr/20231121/kremlin-abde-rus-diplomatlarin-hareketlerini-kisitlama-teklifi-yeni-bir-sacmalik-1077649214.html
Kremlin: AB’de Rus diplomatların hareketlerini kısıtlama teklifi yeni bir saçmalık
Kremlin: AB’de Rus diplomatların hareketlerini kısıtlama teklifi yeni bir saçmalık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus diplomatların hareket özgürlüğünü sadece bulundukları ülkelerle sınırlandırma teklifini “Rusya... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T20:42+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rus diplomatların hareket özgürlüğünü sadece bulundukları ülkelerle sınırlandırma teklifini değerlendirdi.Peskov, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:Avrupa’da, Rusya’daki bağlantıları için konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyan çok sayıda insanın bulunduğunu anımsatan Peskov, “Onları bu haklardan mahrum ettiler. Orada Avrupa’da onlarca ve hatta yüzlerce bin eski ve yeni yurttaşımız var. Onların da hakları ihlal ediliyor” ifadesini kullandı.Peskov, “Bu yüzden bu akıllıca değil. Sadece körü körüne Rusya’nın canını sıkma isteği. Bununla ilgili iyi bir şey söylemek mümkün değil” diye ekledi.Daha önce AB ülkelerinin, Rus diplomatların birlik içinde hareketini kısıtlama teklifini incelediği bildirilmişti. Teklifin, Çekya tarafından geldiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/peskov-maydan-olaylari-ukraynada-yurtdisindan-desteklenen-silahli-bir-darbedir-1077626732.html
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Kremlin: AB’de Rus diplomatların hareketlerini kısıtlama teklifi yeni bir saçmalık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus diplomatların hareket özgürlüğünü sadece bulundukları ülkelerle sınırlandırma teklifini “Rusya karşıtı yeni bir saçmalık” olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rus diplomatların hareket özgürlüğünü sadece bulundukları ülkelerle sınırlandırma teklifini değerlendirdi.
Peskov, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:
“Bunda şaşıracak bir şey yok. Muhtemelen daha da bir şeyler bulurlar. Bunda hiç şüphe yok. Yeni saçmalık, Rusya karşıtı saçmalık. Rus diplomatların çalışmalarını zorlaştıracaklar. Diplomatlarımızla konuşmayı reddediyorlar. Yani ilk kaynaktan bilgi almayı reddediyorlar. Daha büyük bir aptallığı hayal etmek zor. Akıllı diplomatlar en azından her iki taraftan gelen bilgileri almaya odaklanmalı. Oysa onlar bir tarafı tamamen reddediyor. Bu tam bir aptallık.”
Avrupa’da, Rusya’daki bağlantıları için konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyan çok sayıda insanın bulunduğunu anımsatan Peskov, “Onları bu haklardan mahrum ettiler. Orada Avrupa’da onlarca ve hatta yüzlerce bin eski ve yeni yurttaşımız var. Onların da hakları ihlal ediliyor” ifadesini kullandı.
Peskov, “Bu yüzden bu akıllıca değil. Sadece körü körüne Rusya’nın canını sıkma isteği. Bununla ilgili iyi bir şey söylemek mümkün değil” diye ekledi.
Daha önce AB ülkelerinin, Rus diplomatların birlik içinde hareketini kısıtlama teklifini incelediği bildirilmişti. Teklifin, Çekya tarafından geldiği belirtilmişti.