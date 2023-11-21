https://sputniknews.com.tr/20231121/kremlin-abde-rus-diplomatlarin-hareketlerini-kisitlama-teklifi-yeni-bir-sacmalik-1077649214.html

Kremlin: AB’de Rus diplomatların hareketlerini kısıtlama teklifi yeni bir saçmalık

Kremlin: AB’de Rus diplomatların hareketlerini kısıtlama teklifi yeni bir saçmalık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus diplomatların hareket özgürlüğünü sadece bulundukları ülkelerle sınırlandırma teklifini “Rusya... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T20:42+0300

2023-11-21T20:42+0300

2023-11-21T20:42+0300

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dmitriy peskov

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rus diplomat

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Avrupa Birliği’nin Rus diplomatların hareket özgürlüğünü sadece bulundukları ülkelerle sınırlandırma teklifini değerlendirdi.Peskov, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:Avrupa’da, Rusya’daki bağlantıları için konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyan çok sayıda insanın bulunduğunu anımsatan Peskov, “Onları bu haklardan mahrum ettiler. Orada Avrupa’da onlarca ve hatta yüzlerce bin eski ve yeni yurttaşımız var. Onların da hakları ihlal ediliyor” ifadesini kullandı.Peskov, “Bu yüzden bu akıllıca değil. Sadece körü körüne Rusya’nın canını sıkma isteği. Bununla ilgili iyi bir şey söylemek mümkün değil” diye ekledi.Daha önce AB ülkelerinin, Rus diplomatların birlik içinde hareketini kısıtlama teklifini incelediği bildirilmişti. Teklifin, Çekya tarafından geldiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/peskov-maydan-olaylari-ukraynada-yurtdisindan-desteklenen-silahli-bir-darbedir-1077626732.html

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