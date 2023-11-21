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İnternetten görüp öylesine bakmaya gitti: Her şeyini satıp 85 kamaralı yolcu gemisini satın aldı
İnternetten görüp öylesine bakmaya gitti: Her şeyini satıp 85 kamaralı yolcu gemisini satın aldı
Christopher Willson’ın 2008 yılında alışveriş sitesinde gördüğü ve sadece zevk için baktığı gemi adamın hayatını değiştirdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T12:30+0300
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Willson adında ABD'de yaşayan bir adam, internette gördüğü 90 metrelik gemiyi sırf görmek için pazarlığa girişti ve en sonda her şeyini satıp 85 kamaralı bir yolcu gemisi aldı. CNN Travel’in haberine göre, Christoper Willson’ın hikayesi 2008 yılında internette boş bir şekilde gezinirken gördüğü gemi ilanı ile başladı.Habere göre, geminin eski sahibi gemiyi uygun fiyata elinden çıkarmak istedi. Wilson’ın eski devasa yolcu gemisini alacak parası yoktu fakat yine de sırf gemiyi görmek ve pazarlık yapmak için alıcıymış gibi gemiyi incelemeye gitti.Gemiyi incelemek için Kuzey Kaliforniya’ya giden Willson, o ana kadar hiç hayatında gemi almayı düşünmediğini belirtse de geminin güzelliğini görünce, fikrini değiştirdi. Geminin oldukça yıpranmış ve eskimiş olduğunu gören adam, anlattığı üzere gemiyi tamamen restore edebileceğine ve eski şanlı günlerine döndürebileceğine inandı.Gemi, filmlerde de kullanılmış Daha sonra Willson araştırma yaptığında, geminin 1955 yılında inşaa edildiğini ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, Almanya’da inşaa edilen ilk büyük yolcu gemisi olduğunu öğrendi.Büyük tekneleri sevdiğini söyleyen Willson, “İlk başta gemi satın almak gibi bir fikrim yoktu ama sırf gemiyi görmek için alıcıymışım gibi davrandım. Gemi alma fikri konfor alanımın birazcık dışındaydı açıkcası, ama bu gemi, gördüğüm gemiler arasındaki en muhteşem yerleşme planlarından birine sahip. Merdivenleri bile muhteşem. Bu geminin verdiği his, dedenizin garajında 60’lı yıllardan eski bir Corvette bulmuşsunuz gibi. Kalitesini görebiliyorsunuz ama o kadar bakımsız ki onun için üzülüyorsunuz” dedi.Geminin adının Wappen von Hamburg olduğunu öğrenen Willson, her şeyini satıp gemiyi aldı ve gemiyi kendi restore etmeye ant içti. Gemiyi gerçekten de iyi fiyata, indirimle aldığını söyleyen Chris Willson, artık bir gemi sahibi olduğunu belirterek, “Uzun bir süre boyunca gemideki çuvallar dolusu çöpü temizledim. İlk başta evim ile geminin bulunduğu liman çok uzaktı, günde birkaç saat gel git yapıyordum. Sonra sırf gemiye yakın olabilmek için ortağımla beraber gemiyi restore edebilmek için direkt evimi gemiye taşıdım, şu an da gemide yaşıyorum” dedi.Zaman boyunca geminin eskiden birçok ünlü filmde de kullanıldığı ortaya çıktı. Willson’ın bahsettiğine göre yolcu gemisi, ‘The Love Boat’ ve ‘Rusya’dan Sevgilerle’ filmlerinde de kullanılmıştı.Haber yayıldıkça Willson ve ortağına birçok gönüllü ve hayırsever, fakir ama gemi sahibi ortaklara yardım etti ve şimdiden geminin birçok koridoru ve kamarası yenilendi.Willson, şu anda sosyal medya platformlarında ‘Aurora Restoration Project’ olarak gemiyi yenileme sürecini paylaşıyor ve yaklaşık 100 bin abonesi var. Ayrıca kendisi proje için de bağış topluyor.
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gemi, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş, alışveriş sitesi, indirim, efsane indirim, yolcu gemisi, almanya, hayat, restorasyon, abd

İnternetten görüp öylesine bakmaya gitti: Her şeyini satıp 85 kamaralı yolcu gemisini satın aldı

12:30 21.11.2023 (güncellendi: 13:02 21.11.2023)
Gemi, Aurora
Gemi, Aurora - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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Christopher Willson’ın 2008 yılında alışveriş sitesinde gördüğü ve sadece zevk için baktığı gemi adamın hayatını değiştirdi.
Willson adında ABD'de yaşayan bir adam, internette gördüğü 90 metrelik gemiyi sırf görmek için pazarlığa girişti ve en sonda her şeyini satıp 85 kamaralı bir yolcu gemisi aldı. CNN Travel’in haberine göre, Christoper Willson’ın hikayesi 2008 yılında internette boş bir şekilde gezinirken gördüğü gemi ilanı ile başladı.
Habere göre, geminin eski sahibi gemiyi uygun fiyata elinden çıkarmak istedi. Wilson’ın eski devasa yolcu gemisini alacak parası yoktu fakat yine de sırf gemiyi görmek ve pazarlık yapmak için alıcıymış gibi gemiyi incelemeye gitti.
Gemiyi incelemek için Kuzey Kaliforniya’ya giden Willson, o ana kadar hiç hayatında gemi almayı düşünmediğini belirtse de geminin güzelliğini görünce, fikrini değiştirdi. Geminin oldukça yıpranmış ve eskimiş olduğunu gören adam, anlattığı üzere gemiyi tamamen restore edebileceğine ve eski şanlı günlerine döndürebileceğine inandı.

Gemi, filmlerde de kullanılmış

Daha sonra Willson araştırma yaptığında, geminin 1955 yılında inşaa edildiğini ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, Almanya’da inşaa edilen ilk büyük yolcu gemisi olduğunu öğrendi.
Büyük tekneleri sevdiğini söyleyen Willson, “İlk başta gemi satın almak gibi bir fikrim yoktu ama sırf gemiyi görmek için alıcıymışım gibi davrandım. Gemi alma fikri konfor alanımın birazcık dışındaydı açıkcası, ama bu gemi, gördüğüm gemiler arasındaki en muhteşem yerleşme planlarından birine sahip. Merdivenleri bile muhteşem. Bu geminin verdiği his, dedenizin garajında 60’lı yıllardan eski bir Corvette bulmuşsunuz gibi. Kalitesini görebiliyorsunuz ama o kadar bakımsız ki onun için üzülüyorsunuz” dedi.
Geminin adının Wappen von Hamburg olduğunu öğrenen Willson, her şeyini satıp gemiyi aldı ve gemiyi kendi restore etmeye ant içti. Gemiyi gerçekten de iyi fiyata, indirimle aldığını söyleyen Chris Willson, artık bir gemi sahibi olduğunu belirterek, “Uzun bir süre boyunca gemideki çuvallar dolusu çöpü temizledim. İlk başta evim ile geminin bulunduğu liman çok uzaktı, günde birkaç saat gel git yapıyordum. Sonra sırf gemiye yakın olabilmek için ortağımla beraber gemiyi restore edebilmek için direkt evimi gemiye taşıdım, şu an da gemide yaşıyorum” dedi.
Zaman boyunca geminin eskiden birçok ünlü filmde de kullanıldığı ortaya çıktı. Willson’ın bahsettiğine göre yolcu gemisi, ‘The Love Boat’ ve ‘Rusya’dan Sevgilerle’ filmlerinde de kullanılmıştı.
Haber yayıldıkça Willson ve ortağına birçok gönüllü ve hayırsever, fakir ama gemi sahibi ortaklara yardım etti ve şimdiden geminin birçok koridoru ve kamarası yenilendi.
Willson, şu anda sosyal medya platformlarında ‘Aurora Restoration Project’ olarak gemiyi yenileme sürecini paylaşıyor ve yaklaşık 100 bin abonesi var. Ayrıca kendisi proje için de bağış topluyor.
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