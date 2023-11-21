https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-vekil-ingiliz-askerleri-konutlarinda-farelerle-ve-kuf-icinde-yasiyor-1077625093.html

İşçi Partisi vekili: İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor

İşçi Partisi vekili: İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor

İngiliz milletvekilleri İngiliz askeri evlerindeki fare, küf ve rutubetten şikayetçi oldu 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T14:50+0300

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ingiltere savunma bakanlığı

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fare

işçi partisi (ingiltere)

liberal demokrat parti

avam kamarası

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İngiltere'de yayımlanan bir gazetenin haberine göre İngiliz milletvekilleri, ülkenin savunma bakan yardımcısı James Cartlidge'e İngiliz askeri evlerindeki fare, küf ve rutubetten şikayette bulundu.Gazete, Liberal Demokrat Milletvekili Helen Morgan'ın Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada "Shropshire'daki bir kışlada yaşayan seçmenlerimden biri, fare istilasına uğramış bir evde yaşadığını bildirdi" dediğini aktardı.Gazete, İşçi Partili milletvekili Chris Elmore'un "Geçen yıl bu zamanlar neredeyse 5 bin askerin evini küf istila etmişti, rutubet vardı. Bir yıl sonra çok sayıda askerimiz ve aileleri hala aynı sorunu yaşıyor" dediğini aktardı.Gazeteye göre, Cartlidge buna karşılık olarak Birleşik Krallık hükümetinin askerlerin konutlarının kalitesini arttırmak için ek fon sağlayacağı sözünü verdi. Bakan yardımcısı onarıma ihtiyaç duyan evlerin yüzde 60'ında küf ve rutubetle mücadele çalışmalarının yürütüleceği güvencesini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-duruma-yardimci-olmayacak-1076809828.html

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ingiltere, ingiliz ordusu, ingiltere savunma bakanlığı, küf , fare, işçi partisi (ingiltere), liberal demokrat parti, avam kamarası