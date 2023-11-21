https://sputniknews.com.tr/20231121/ingiliz-vekil-ingiliz-askerleri-konutlarinda-farelerle-ve-kuf-icinde-yasiyor-1077625093.html
İşçi Partisi vekili: İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
İşçi Partisi vekili: İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
İngiliz milletvekilleri İngiliz askeri evlerindeki fare, küf ve rutubetten şikayetçi oldu 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T14:50+0300
2023-11-21T14:50+0300
2023-11-21T14:54+0300
dünya
ingiltere
ingiliz ordusu
ingiltere savunma bakanlığı
küf
fare
işçi partisi (ingiltere)
liberal demokrat parti
avam kamarası
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İngiltere'de yayımlanan bir gazetenin haberine göre İngiliz milletvekilleri, ülkenin savunma bakan yardımcısı James Cartlidge'e İngiliz askeri evlerindeki fare, küf ve rutubetten şikayette bulundu.Gazete, Liberal Demokrat Milletvekili Helen Morgan'ın Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada "Shropshire'daki bir kışlada yaşayan seçmenlerimden biri, fare istilasına uğramış bir evde yaşadığını bildirdi" dediğini aktardı.Gazete, İşçi Partili milletvekili Chris Elmore'un "Geçen yıl bu zamanlar neredeyse 5 bin askerin evini küf istila etmişti, rutubet vardı. Bir yıl sonra çok sayıda askerimiz ve aileleri hala aynı sorunu yaşıyor" dediğini aktardı.Gazeteye göre, Cartlidge buna karşılık olarak Birleşik Krallık hükümetinin askerlerin konutlarının kalitesini arttırmak için ek fon sağlayacağı sözünü verdi. Bakan yardımcısı onarıma ihtiyaç duyan evlerin yüzde 60'ında küf ve rutubetle mücadele çalışmalarının yürütüleceği güvencesini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-duruma-yardimci-olmayacak-1076809828.html
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ingiltere, ingiliz ordusu, ingiltere savunma bakanlığı, küf , fare, işçi partisi (ingiltere), liberal demokrat parti, avam kamarası
ingiltere, ingiliz ordusu, ingiltere savunma bakanlığı, küf , fare, işçi partisi (ingiltere), liberal demokrat parti, avam kamarası
İşçi Partisi vekili: İngiliz askerleri konutlarında 'farelerle' küf içinde yaşıyor
14:50 21.11.2023 (güncellendi: 14:54 21.11.2023)
İngiliz milletvekilleri İngiliz askeri evlerindeki fare, küf ve rutubetten şikayetçi oldu
İngiltere'de yayımlanan bir gazetenin haberine göre İngiliz milletvekilleri, ülkenin savunma bakan yardımcısı James Cartlidge'e İngiliz askeri evlerindeki fare, küf ve rutubetten şikayette bulundu.
Gazete, Liberal Demokrat Milletvekili Helen Morgan'ın Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada "Shropshire'daki bir kışlada yaşayan seçmenlerimden biri, fare istilasına uğramış bir evde yaşadığını bildirdi" dediğini aktardı.
Gazete, İşçi Partili milletvekili Chris Elmore'un "Geçen yıl bu zamanlar neredeyse 5 bin askerin evini küf istila etmişti, rutubet vardı. Bir yıl sonra çok sayıda askerimiz ve aileleri hala aynı sorunu yaşıyor" dediğini aktardı.
Gazeteye göre, Cartlidge buna karşılık olarak Birleşik Krallık hükümetinin askerlerin konutlarının kalitesini arttırmak için ek fon sağlayacağı sözünü verdi. Bakan yardımcısı onarıma ihtiyaç duyan evlerin yüzde 60'ında küf ve rutubetle mücadele çalışmalarının yürütüleceği güvencesini verdi.