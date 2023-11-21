https://sputniknews.com.tr/20231121/guney-kore-2027-yilina-kadar-kopek-yemeyi-yasaklayacak-1077614671.html
Güney Kore 2027 yılına kadar köpek yemeyi yasaklayacak
Güney Kore 2027 yılına kadar köpek yemeyi yasaklayacak
Güney Kore hükümeti, köpek eti yemeyi 2027 yılına kadar aşamalı olarak sonlandırmaya karar verdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T13:20+0300
2023-11-21T13:20+0300
2023-11-21T12:50+0300
yaşam
köpek
köpek eti
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güney kore
protesto
hayvan hakları
aktivist
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Son yıllarda sürekli tartışma konusu olan Güney Kore’de köpek eti yeme konusunda hükümet karar aldı. Güney Kore’de her yıl bir milyona yakın köpek yemek olarak yenmek için yetiştiriliyordu ve günlük hayatta yenilen bir besindi. Buna karşın son yıllarda köpek eti yiyenlerin sayısı azaldı ve ülkedeki hayvan aktivistleri uzun zamandır köpek yenmesinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyordu.Güney Kore'de iktidardaki Halk Gücü Partisi'nden Yu Eui-dong, politikacılar ve hayvan hakları aktivistlerinin katıldığı bir toplantıda köpek eti konusunda zamanın daraldığını duyurdu. Eui-dong, “Köpek eti tüketimini sona erdirmek için özel bir yasa çıkararak bu konudaki sosyal çatışmalara ve tartışmalara son vermenin zamanı geldi" dedi.Bununla birlikte, köpek etinin yasaklanmasına karşı çıkan çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve kasaplara da destek sağlayacağı açıklandı. Bu üç meslek grubu köpek etinin yasaklanmasına en çok karşı çıkan kişileri oluşturuyordu.Halk Gücü Partisi’nden Yu Eui-dong, bu yılın sonundan önce hükümetin köpek eti tüketimini yasaklayan bir yasa tasarısı sorunsuz bir şekilde söyledi. Tasarının kabul edilmesi halinde, köpek eti endüstrisinin bu uygulamayı sonlandırması için üç yıllık bir ek süre tanınacak ve bu da köpek eti tüketiminin en geç 2027 yılında son bulacağı anlamına geliyor.Bununla birlikte, anketler Korelilerin çoğu köpek etinin yasaklanması desteklediğini gösteriyor. 2020 yılında dahi ankete katılanların yüzde 84’ü hiç köpek eti yemediğini belirtiliyor.Konuyla ilgili yetkililer, “Neredeyse hiç kimsenin yemediği bir et için bu kadar çok köpek gereksiz yere acı çekiyor.Tarihimizdeki bu sefil olayın bitirilmesi ve köpek dostu bir geleceği kucaklamasına yardımcı olacak yasal bir yasağın mümkün olan en kısa sürede kabul edilebilmesi için bir plan sunuyoruz" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/izmir-buyuksehir-belediyesi-barinaktan-kopek-sahiplenene-mama-hediye-edecek--1077504386.html
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köpek, köpek eti, kore, güney kore, protesto, hayvan hakları, aktivist
köpek, köpek eti, kore, güney kore, protesto, hayvan hakları, aktivist
Güney Kore 2027 yılına kadar köpek yemeyi yasaklayacak
Güney Kore hükümeti, köpek eti yemeyi 2027 yılına kadar aşamalı olarak sonlandırmaya karar verdi.
Son yıllarda sürekli tartışma konusu olan Güney Kore’de köpek eti yeme konusunda hükümet karar aldı. Güney Kore’de her yıl bir milyona yakın köpek yemek olarak yenmek için yetiştiriliyordu ve günlük hayatta yenilen bir besindi. Buna karşın son yıllarda köpek eti yiyenlerin sayısı azaldı ve ülkedeki hayvan aktivistleri uzun zamandır köpek yenmesinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyordu.
Güney Kore'de iktidardaki Halk Gücü Partisi'nden Yu Eui-dong, politikacılar ve hayvan hakları aktivistlerinin katıldığı bir toplantıda köpek eti konusunda zamanın daraldığını duyurdu. Eui-dong, “Köpek eti tüketimini sona erdirmek için özel bir yasa çıkararak bu konudaki sosyal çatışmalara ve tartışmalara son vermenin zamanı geldi" dedi.
Bununla birlikte, köpek etinin yasaklanmasına karşı çıkan çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve kasaplara da destek sağlayacağı açıklandı. Bu üç meslek grubu köpek etinin yasaklanmasına en çok karşı çıkan kişileri oluşturuyordu.
Halk Gücü Partisi’nden Yu Eui-dong, bu yılın sonundan önce hükümetin köpek eti tüketimini yasaklayan bir yasa tasarısı sorunsuz bir şekilde söyledi. Tasarının kabul edilmesi halinde, köpek eti endüstrisinin bu uygulamayı sonlandırması için üç yıllık bir ek süre tanınacak ve bu da köpek eti tüketiminin en geç 2027 yılında son bulacağı anlamına geliyor.
Bununla birlikte, anketler Korelilerin çoğu köpek etinin yasaklanması desteklediğini gösteriyor. 2020 yılında dahi ankete katılanların yüzde 84’ü hiç köpek eti yemediğini belirtiliyor.
Konuyla ilgili yetkililer, “Neredeyse hiç kimsenin yemediği bir et için bu kadar çok köpek gereksiz yere acı çekiyor.Tarihimizdeki bu sefil olayın bitirilmesi ve köpek dostu bir geleceği kucaklamasına yardımcı olacak yasal bir yasağın mümkün olan en kısa sürede kabul edilebilmesi için bir plan sunuyoruz" açıklamasında bulundu.