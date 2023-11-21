https://sputniknews.com.tr/20231121/ermenistan-disisleri-ve-savunma-bakanlari-kgaonun-minskteki-toplantilarina-katilmayacak-1077650771.html
Ermenistan dışişleri ve savunma bakanları KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak
Ermenistan dışişleri ve savunma bakanları KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’te... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T22:17+0300
2023-11-21T22:17+0300
2023-11-21T22:17+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mirzoyan’ın bugün Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, “KGAÖ’nün faaliyetiyle ilgili konular ele alındı. Ararat Mirzoyan, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi ve Güvenlik Konseyi Genel Sekreterleri Komitesi’nin 22 Kasım’da Minsk’te yapılması planlanan ortak toplantısına katılamayacağını kaydetti” ifadesine yer verildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan da Sputnik’e açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanı, KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak” diye bildirdi.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da KGAÖ Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/ermenistan-ab-ile-sinirda-gorev-alacak-misyonun-statusune-iliskin-anlasmayi-imzaladi-1077584243.html
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ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan dışişleri bakanlığı, asya, asya & pasifik, ararat mirzoyan, suren papikyan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik anlaşması örgütü, minsk, minsk, belarus
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Ermenistan dışişleri ve savunma bakanları KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenecek toplantılarına katılmayacağı belirtildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mirzoyan’ın bugün Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, “KGAÖ’nün faaliyetiyle ilgili konular ele alındı. Ararat Mirzoyan, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi ve Güvenlik Konseyi Genel Sekreterleri Komitesi’nin 22 Kasım’da Minsk’te yapılması planlanan ortak toplantısına katılamayacağını kaydetti” ifadesine yer verildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan da Sputnik’e açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanı, KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak” diye bildirdi.
Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da KGAÖ Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçmişti.