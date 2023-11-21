https://sputniknews.com.tr/20231121/ermenistan-disisleri-ve-savunma-bakanlari-kgaonun-minskteki-toplantilarina-katilmayacak-1077650771.html

Ermenistan dışişleri ve savunma bakanları KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak

Ermenistan dışişleri ve savunma bakanları KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan’ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un başkenti Minsk’te... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T22:17+0300

2023-11-21T22:17+0300

2023-11-21T22:17+0300

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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mirzoyan’ın bugün Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, “KGAÖ’nün faaliyetiyle ilgili konular ele alındı. Ararat Mirzoyan, KGAÖ Dışişleri Bakanları Konseyi, Savunma Bakanları Konseyi ve Güvenlik Konseyi Genel Sekreterleri Komitesi’nin 22 Kasım’da Minsk’te yapılması planlanan ortak toplantısına katılamayacağını kaydetti” ifadesine yer verildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan da Sputnik’e açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanı, KGAÖ’nün Minsk’teki toplantılarına katılmayacak” diye bildirdi.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da KGAÖ Zirvesi’ne katılmaktan vazgeçmişti.

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