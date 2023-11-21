https://sputniknews.com.tr/20231121/emniyet-genel-mudurlugunde-10-bin-yeni-kadro-acildi-1077642657.html

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin yeni kadro açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin yeni kadro açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapmak üzere 10 bin yeni kadro açıldı. Konuyla ilgili merak edilenlerse merkez kadro ve... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:22+0300

2023-11-21T18:22+0300

2023-11-21T18:27+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

kadro

polis

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiğine ilişkin karar ise Resmi Gazete'de açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı. Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Başmüfettiş ve emniyet müdürü ataması yapılacak mı?Ayrıca, merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-erdoganin-imzasiyla-resmi-gazetede-yayinlandi-10-bin-yeni-kadro-geliyor-1077602384.html

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emniyet genel müdürlüğünde 10 bin yeni kadro, ne kadar polis memuru alınacak, başmüfettiş atanacak mı, emniyet genel müdürü atanacak mı