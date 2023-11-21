https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-erdoganin-imzasiyla-resmi-gazetede-yayinlandi-10-bin-yeni-kadro-geliyor-1077602384.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı: 10 bin yeni kadro geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı: 10 bin yeni kadro geliyor
Resmi Gazete'de yer alan son bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyuruldu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T06:57+0300
2023-11-21T06:57+0300
2023-11-21T06:57+0300
türkiye
kadro
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
iş
ilan
iş ilanı
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu.Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/meteorolojiden-6-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-la-nina-kisi-geldi-istanbul-icin-kar-yolda-1077601768.html
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kadro, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), iş, ilan, iş ilanı, resmi gazete
kadro, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), iş, ilan, iş ilanı, resmi gazete
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı: 10 bin yeni kadro geliyor
Resmi Gazete'de yer alan son bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu.
Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.
Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.