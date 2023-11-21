https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-erdoganin-imzasiyla-resmi-gazetede-yayinlandi-10-bin-yeni-kadro-geliyor-1077602384.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı: 10 bin yeni kadro geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı: 10 bin yeni kadro geliyor

Resmi Gazete'de yer alan son bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyuruldu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T06:57+0300

2023-11-21T06:57+0300

2023-11-21T06:57+0300

türkiye

kadro

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

iş

ilan

iş ilanı

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu.Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

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