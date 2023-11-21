https://sputniknews.com.tr/20231121/dakikalar-kala-mucizevi-kurtulus-6-metrelik-piton-2-yasindaki-cocugu-tamamen-sardi-1077619266.html

Dakikalar kala mucizevi kurtuluş: 6 metrelik piton, 2 yaşındaki çocuğu tamamen sardı

Dakikalar kala mucizevi kurtuluş: 6 metrelik piton, 2 yaşındaki çocuğu tamamen sardı

Brezilya'da iki yaşındaki yeni yürümeye başlayan bir çocuk, kurbanının etrafını çoktan sarmış olan sarı bir anakondanın korkunç saldırısını durduran bir polis... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T12:53+0300

2023-11-21T12:53+0300

2023-11-21T12:53+0300

yılan

yaşam

ölüm

çocuk

çığlık

piton

piton yılanı

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Brezilya'nın Vicentin bölgesindeki bir nehir kenarında oyun oynayan iki yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk anakondanın hedefi oldu. Çocuğun çığlık seslerini duyduktan sonra olay yerine giden anne yılanı görünce çığlık çığlığa yardım istedi. Şans eseri, o sırada bölgede devriye gezen bazı polisler, küçük çocuğun annesinin yardım için bağırdığını duydu.Olay yerine koştuklarında babanın oğlunu yılandan kurtarmaya çalıştığını gördü. Memurlar hemen adama yardım etmeye çalıştı.2 yaşındaki çocuğu kurtarmanın tek yolunun yılanı öldürmek olduğunu anlayan kurtarma ekipleri iki palayla hamle yaptı. Yılanın sıktığı yerleri gevşetmesi için palayla kesen memurlar çocuğu kurtarmayı başardı. Hastaneye götürülen çocuk yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Dünyanın en uzun yılanı kaç metre?Tipik olarak 6 metreyi aşan uzunluklara ulaşabilirken, şimdiye kadar kaydedilen en uzun piton, 1912'de Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan 9.75 metrelik devasa bir ağlı pitondu. Ne yazık ki, bu uzun örnek vurulmuştu ve bu yüzden rekoru ancak ölümünden sonra alabildi.Esaret altında tutulan en uzun yılanDünyanın esaret altında tutulan en uzun yılanı ise, 7.67 metre uzunluğunda ölçülen Medusa adındaki bir dişiydi. Medusa, elinde tuttuğu 2011 Guinness Dünya Rekorları'na göre Kansas City'deki 'The Edge of Hell Haunted House'da (Cehennemin Sınırı Perili Evi) yaşıyordu. 10 yaşındaki yılanın rekor ölçümünün yapılabilmesi için 15 kişi tarafından taşınması gerekti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/dunya-yaklasik-15-milyon-kilometre-uzakliktan-lazer-isinli-bir-sinyal-aldi--1077619631.html

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dünyanın en uzun yılanı kaç metre, dünyanın en uzun yılanı, dünyanın en büyük yılanı