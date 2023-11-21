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Dünya'ya 15 milyon kilometre uzaklıktan 'lazer ışınlı' sinyal gönderildi
Dünya'ya 15 milyon kilometre uzaklıktan 'lazer ışınlı' sinyal gönderildi
NASA, uzayda iletişimi sağlamak için lazer kullanmaya başlamada ilk büyük adımı attığını duyurdu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T12:31+0300
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IFL Science, NASA’nın Ay’ın ötesinden Dünya’ya veri ışınlamak için lazerler kullandığını ve bunun uzay araçları iletişimi için potansiyel bir araç olacağını belirtti.NASA, 14 Kasım’da bir asteroidi araştırmak üzere Psyche uzay aracını gönderdi. Uzay aracı, ajansın DSOC adı verilen Dünya-Ay sisteminin ötesindeki ilk optik iletişim gösterimini kullanıyor. Uzay aracı Psyche'nin lazer alıcısı JPL'deki Optik İletişim Teleskop Laboratuvarı'ndan iletilen güçlü bir yukarı bağlantı lazer işaretine kilitlendiğinde 'ilk ışığını' elde etti.Bağlantı sinyalleri ayrıca San Diego’daki Caltech Palomar Gözlemevi’ndeki Hale Teleskobu’na yönlendirilmesine yardımcı oldu. Bunun karşılaştırma olarak normal sinyallerden, yani teleskoptan yaklaşık 15 milyon km uzakta olduğu belirtilirken, Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Teknoloji Direktörü olan Trudy Kortes, bunun 'büyük bir bilimsel atılım' olduğunu söyledi.Kortes yaptığı açıklamada, "İlk ışığın elde edilmesi önümüzdeki aylarda DSOC'un birçok kritik dönüm noktasından biri olacak ve insanlığın bir sonraki dev adımını desteklemek üzere bilimsel bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video akışı gönderebilecek daha yüksek veri hızında iletişimin yolunu açacak. Hedef, Mars'a insan göndermek" dedi.Optik iletişim daha önce de Dünya'nın yörüngesinden gönderilmişti, ancak bu lazer ışınlarıyla ulaşılan en uzak mesafeydi. Buna ek olarak, optik iletişimin kat etmesi gereken mesafe arttıkça daha fazla hassasiyet gerektirdiği için daha da zorlaştığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231014/nasa-10000000000000000-dolar-degerindeki-asteroid-icin-yola-cikti--1076335783.html
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nasa, lazer, uzay aracı, abd, asteroid, keşif, uzay, evren
nasa, lazer, uzay aracı, abd, asteroid, keşif, uzay, evren

Dünya'ya 15 milyon kilometre uzaklıktan 'lazer ışınlı' sinyal gönderildi

12:31 21.11.2023 (güncellendi: 12:49 21.11.2023)
© AAlazer ışını
lazer ışını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA
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NASA, uzayda iletişimi sağlamak için lazer kullanmaya başlamada ilk büyük adımı attığını duyurdu.
IFL Science, NASA’nın Ay’ın ötesinden Dünya’ya veri ışınlamak için lazerler kullandığını ve bunun uzay araçları iletişimi için potansiyel bir araç olacağını belirtti.
NASA, 14 Kasım’da bir asteroidi araştırmak üzere Psyche uzay aracını gönderdi. Uzay aracı, ajansın DSOC adı verilen Dünya-Ay sisteminin ötesindeki ilk optik iletişim gösterimini kullanıyor. Uzay aracı Psyche'nin lazer alıcısı JPL'deki Optik İletişim Teleskop Laboratuvarı'ndan iletilen güçlü bir yukarı bağlantı lazer işaretine kilitlendiğinde 'ilk ışığını' elde etti.
Bağlantı sinyalleri ayrıca San Diego’daki Caltech Palomar Gözlemevi’ndeki Hale Teleskobu’na yönlendirilmesine yardımcı oldu. Bunun karşılaştırma olarak normal sinyallerden, yani teleskoptan yaklaşık 15 milyon km uzakta olduğu belirtilirken, Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Teknoloji Direktörü olan Trudy Kortes, bunun 'büyük bir bilimsel atılım' olduğunu söyledi.
Kortes yaptığı açıklamada, "İlk ışığın elde edilmesi önümüzdeki aylarda DSOC'un birçok kritik dönüm noktasından biri olacak ve insanlığın bir sonraki dev adımını desteklemek üzere bilimsel bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video akışı gönderebilecek daha yüksek veri hızında iletişimin yolunu açacak. Hedef, Mars'a insan göndermek" dedi.
Optik iletişim daha önce de Dünya'nın yörüngesinden gönderilmişti, ancak bu lazer ışınlarıyla ulaşılan en uzak mesafeydi. Buna ek olarak, optik iletişimin kat etmesi gereken mesafe arttıkça daha fazla hassasiyet gerektirdiği için daha da zorlaştığı belirtiliyor.
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