https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-evlenecek-genclere-150-bin-tl-kredi-verecegiz-1077610735.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek gençlere 150 bin TL kredi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Evlenecek gençlere 150 bin TL kredi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz TBMM’de görüşmeleri devam eden düzenlemenin... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T11:55+0300

2023-11-21T11:55+0300

2023-11-21T12:17+0300

türkiye

cevdet yılmaz

cumhurbaşkanı yardımcısı

gençlik

banka

kredi

evlilik

evlilik teklifi

konut

konut satışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074561089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2259d548cbb3e7678bf401269c0a571d.jpg

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kimlere evlilik kredisi verileceğini açıkladı.Teklifin yasalaşmasından sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Yılmaz “Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek” değerlendirmesini yaptı.‘İlk ev alacaklara kredi’Evlenecek gençlerin yanı sıra ilk ev alacaklara kredi verilmesi konusu da sorulan Yılmaz “İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-goktas-aile-ve-genclik-bankasi-ilk-olarak-deprem-bolgesinde-hayata-gececek-1076955195.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

evlilik kredisi,evlilik kredisine kimler başvurabilir,evlilik kredisi ne zaman verilecek,gençlik bankası, gençlik bankası kurulacak mı,ilk ev kredisi,ev kredisi kimlere verilir,evlilik kredisi şartları,ilk evim kredisi şartları