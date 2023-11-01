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Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçecek
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş düzenlemenin meclise... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T11:58+0300
2023-11-01T11:58+0300
politika
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
mahinur özdemir
gençlik
banka
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Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlayarak meclise gönderdiklerini belirtti.Göktaş “Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şuanda hazır. 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gerekecek. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.‘Yeni yıldan önce hayata geçireceğiz’Aile ve Gençlik Bankası’ndan yararlanma şartlarına ilişkinde açıklama yapan Göktaş “Aile ve Gençlik Bankası’ndan kullanılan krediyi 2 yıl geri ödemesiz denilecek bir de şartlara ek var. Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-yabanci-uyruklu-cocuk-hakkindaki-iddialara-iliskin-aciklama-1076772975.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, mahinur özdemir, gençlik, banka
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, mahinur özdemir, gençlik, banka

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçecek

11:58 01.11.2023
© Fotoğraf : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© Fotoğraf : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş düzenlemenin meclise gönderileceğini belirterek ilk uygulamanın deprem bölgesinde başlayacağını açıkladı.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlayarak meclise gönderdiklerini belirtti.
Göktaş “Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şuanda hazır. 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gerekecek. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek” ifadelerini kullandı.

‘Yeni yıldan önce hayata geçireceğiz’

Aile ve Gençlik Bankası’ndan yararlanma şartlarına ilişkinde açıklama yapan Göktaş “Aile ve Gençlik Bankası’ndan kullanılan krediyi 2 yıl geri ödemesiz denilecek bir de şartlara ek var. Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yabancı uyruklu çocuk hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
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