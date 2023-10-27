Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yabancı uyruklu çocuk hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu S.O. iddialar üzerine kendi ikametgahından İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınmıştır."