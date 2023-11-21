https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-erdogan-cezayirde-1077628136.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de: İşbirliğiyle ilgili adımlar ele anılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de: İşbirliğiyle ilgili adımlar ele anılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili görüşmesi başladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T15:33+0300
2023-11-21T15:33+0300
2023-11-21T15:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
cezayir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077627811_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_31e3e6b786024fb0bf7c9d928ef6bb19.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama törenin ardından Tebbun ile ikili görüşmeye geçti.İşbirliğiyle ilgili adımlar ele anılacakZiyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231112/cumhurbaskani-erdogan-bati-bu-vahseti-tribunden-seyrediyor-1077308758.html
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077627811_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_2a34018298fffe5991eecba88df2e916.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, cezayir
recep tayyip erdoğan, türkiye, cezayir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de: İşbirliğiyle ilgili adımlar ele anılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ikili görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tebbun tarafından Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelen Erdoğan, buradaki resmi karşılama törenin ardından Tebbun ile ikili görüşmeye geçti.
İşbirliğiyle ilgili adımlar ele anılacak
Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlıklarında yapılacak.
İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.