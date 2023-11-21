https://sputniknews.com.tr/20231121/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakani-ozhaseki-rantsal-donusum-istemiyoruz-1077645298.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Rantsal dönüşüm istemiyoruz

Bakant Özhaseki, Türkiye’de yaklaşık 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu ve 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerektiğini belirtti... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T19:31+0300

2023-11-21T19:31+0300

2023-11-21T19:31+0300

türkiye

mehmet özhaseki

mehmet özhaseki

kentsel dönüşüm

rant

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

çevre ve şehircilik bakanlığı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projesi Açılış Programı"nda, şehirlerin medeniyetlerin doğduğu, geliştiği, etrafa yayılıp fayda sağladığı yerler olduğunu söyledi.Şehirlerin canlı organizmalar olduğunu dile getiren Özhaseki, "Şehirler aynı insanoğlu gibi doğar, büyür. Daha sonra da eğer ki iyi bakılırsa o şehirler gelişir. İçinde yaşayan insanlar ondan keyif alır. Eğer bakılmazsa bir müddet sonra şehirler tarihin o tozlu raflarına kalkar, gömülür gider" dedi.Özhaseki, Türkiye'nin iki büyük zorluğu bulunduğunu vurgulayarak, bunlardan birinin depremsellik, diğerinin de yurt dışından desteklenen fitne odaklarının mevcudiyeti olduğunu bildirdi.Türkiye'nin güneyinden bir parçanın yabancı güçler tarafından koparılmak istendiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:'Ölünceye kadar hakkın sesi olmaya devam edeceğiz'Özhaseki, ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunun sadece kendi çıkarlarını düşündüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi:Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve topraklarının büyük bölümünün birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını kaydetti.'2 milyon konut ve iş yerinin bir an önce değiştirilmesi gerek'Nüfusun yüzde 70'den fazlasının da bu bölgelerde yaşadığına dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:'Her türlü desteği vermeye hazırım'İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:Özhaseki, AK Partili belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları aktararak, "Aradan 8-9 ay geçti. 200 binden fazla konutun inşaası devam ediyor. 40-50 bin konutu her ay teslim edeceğiz inşallah. Şimdi 100 bin tane çelikten köy evi yapıyoruz. İhaleye çıktık, 6 ay sonra bu evleri de bitireceğiz. Bu arada 'ben kendi evimi yaparım' diyen vatandaşa da 1,5 milyon lira destek sözü verdik" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de marka şehir Afyonkarahisar'daki ticaretin merkezi Uzun Çarşı'yı yeni görünüme kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.Programda, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin açılışı yapıldı.Esnafı ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Valilik, Belediye ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. ﻿​​

https://sputniknews.com.tr/20231118/istanbuldaki-ak-partili-ilce-belediyeleri-gazze-icin-ortak-etkinlikler-duzenleyecek-1077521195.html

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mehmet özhaseki, mehmet özhaseki, kentsel dönüşüm, rant, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, belediye