https://sputniknews.com.tr/20231121/borcuna-en-sadik-il-belli-oldu-1077609011.html
Borcuna en sadık il belli oldu
Borcuna en sadık il belli oldu
Türkiye genelinde takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranına göre borcuna sadık il belli oldu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T10:30+0300
2023-11-21T10:30+0300
2023-11-21T10:30+0300
yaşam
türkiye
borç
alacak
il
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Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu.Ekonomim'den İbrahim Ekinci'nin haberine göre, takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk ise yüzde 3,9 ile Konya oldu.Borcunu zamanında ödeyen il hangisi?Borcuna en sadık il ise takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde yüzde 0,59’la Çankırı oldu.Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise yüzde 3,9 Konya, yüzde 3 Diyarbakır, yüzde 2,4 Mardin, Hakkari yüzde 2,2 ve yüzde 2,2 Adana şeklinde sıralandı.Çankırı'dan sonra takibe düşme oranının en düşük olduğu iller de Denizli, Nevşehir, Siirt, Kastamonu ve Aksaray oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyenin-en-mutlu-ili-belli-oldu-1077487673.html
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türkiye, borç, alacak, il
türkiye, borç, alacak, il
Borcuna en sadık il belli oldu
Türkiye genelinde takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranına göre borcuna sadık il belli oldu.
Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu.
Ekonomim'den İbrahim Ekinci'nin haberine göre, takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk ise yüzde 3,9 ile Konya oldu.
Borcunu zamanında ödeyen il hangisi?
Borcuna en sadık il ise takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde yüzde 0,59’la Çankırı oldu.
Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise yüzde 3,9 Konya, yüzde 3 Diyarbakır, yüzde 2,4 Mardin, Hakkari yüzde 2,2 ve yüzde 2,2 Adana şeklinde sıralandı.
Çankırı'dan sonra takibe düşme oranının en düşük olduğu iller de Denizli, Nevşehir, Siirt, Kastamonu ve Aksaray oldu.