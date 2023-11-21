https://sputniknews.com.tr/20231121/borcuna-en-sadik-il-belli-oldu-1077609011.html

Borcuna en sadık il belli oldu

Borcuna en sadık il belli oldu

Türkiye genelinde takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranına göre borcuna sadık il belli oldu. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu.Ekonomim'den İbrahim Ekinci'nin haberine göre, takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk ise yüzde 3,9 ile Konya oldu.Borcunu zamanında ödeyen il hangisi?Borcuna en sadık il ise takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde yüzde 0,59’la Çankırı oldu.Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise yüzde 3,9 Konya, yüzde 3 Diyarbakır, yüzde 2,4 Mardin, Hakkari yüzde 2,2 ve yüzde 2,2 Adana şeklinde sıralandı.Çankırı'dan sonra takibe düşme oranının en düşük olduğu iller de Denizli, Nevşehir, Siirt, Kastamonu ve Aksaray oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyenin-en-mutlu-ili-belli-oldu-1077487673.html

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