https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyenin-en-mutlu-ili-belli-oldu-1077487673.html
Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu
Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T11:01+0300
2023-11-17T11:01+0300
2023-11-17T11:01+0300
yaşam
sinop
mutluluk
kent
insan
tüik
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'Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı. Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.
https://sputniknews.com.tr/20230924/1075729662.html
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türkiyenin en mutlu ili,en mut il neresi,sinop en mutlu il,türkiye mutluluk
türkiyenin en mutlu ili,en mut il neresi,sinop en mutlu il,türkiye mutluluk
Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu.
'Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı.
TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.
İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.
Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.