https://sputniknews.com.tr/20231117/turkiyenin-en-mutlu-ili-belli-oldu-1077487673.html

Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu

Türkiye’nin 'en mutlu' ili belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

sinop

mutluluk

kent

insan

tüik

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'Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı. Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.

https://sputniknews.com.tr/20230924/1075729662.html

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