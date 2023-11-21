https://sputniknews.com.tr/20231121/bm-afganistana-donenler-icin-10-milyon-dolar-ayirdi-1077626876.html

BM, Afganistan'a dönenler için 10 milyon dolar ayırdı

BM, Afganistan'a dönenler için 10 milyon dolar ayırdı

BM, Pakistan'dan kovulan Afgan mülteciler için 10 milyon dolarlık özel bir fon ayarladıklarını açıkladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Afganistan'a dönenler için 10 milyon dolarlık özel bir fon ayırdıklarını bildirdi.Griffiths, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eylül ortasından bu yana 300 binden fazla Afgan, Pakistan'dan Afganistan'a döndü." dedi.BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan söz konusu kişiler için 10 milyon dolarlık özel bir fon ayırdıklarını belirten Griffiths, bu fonun "hayati destek sağlamak ve temel insani ihtiyaçları karşılamak için" olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/pakistan-afgan-duzensiz-gocmenlerin-hizlica-gonderilmesi-icin-3-yeni-sinir-kapisi-acti-1077347960.html

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