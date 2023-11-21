https://sputniknews.com.tr/20231121/bakanliktan-devlet-korumasindaki-cocuklarla-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1077646404.html

Bakanlıktan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Bakanlıktan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T19:40+0300

2023-11-21T19:40+0300

2023-11-21T19:40+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yayımlandı.Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili her türlü iddianın, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği ve titizlikle incelendiği vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230829/bakanliktan-koruma-altindaki-cocugun-olumune-iliskin-aciklama-bir-darp-izine-rastlanmamistir-1075023223.html

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı