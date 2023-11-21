https://sputniknews.com.tr/20231121/bakanliktan-devlet-korumasindaki-cocuklarla-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1077646404.html
Bakanlıktan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Bakanlıktan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T19:40+0300
2023-11-21T19:40+0300
2023-11-21T19:40+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074516428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_edb0a62d4c2c9689b4a353a47ed3fca4.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yayımlandı.Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili her türlü iddianın, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği ve titizlikle incelendiği vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230829/bakanliktan-koruma-altindaki-cocugun-olumune-iliskin-aciklama-bir-darp-izine-rastlanmamistir-1075023223.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074516428_158:0:806:486_1920x0_80_0_0_00100044653285ce827bfc8bbc182696.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakanlıktan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialar üzerine yazılı açıklama yayımlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili her türlü iddianın, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği ve titizlikle incelendiği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda onlara zarar verecek, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve söylemle şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadeleye etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, toplumun her kesimini de bu konudaki hassasiyetimizi paylaşmaya davet ediyoruz."