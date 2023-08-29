https://sputniknews.com.tr/20230829/bakanliktan-koruma-altindaki-cocugun-olumune-iliskin-aciklama-bir-darp-izine-rastlanmamistir-1075023223.html
Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuğun ölümüne ilişkin' açıklama: Bir darp izine rastlanmamıştır
Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuğun ölümüne ilişkin' açıklama: Bir darp izine rastlanmamıştır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, hayatını kaybeden koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatının genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceği... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T16:50+0300
2023-08-29T16:50+0300
2023-08-29T16:50+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
ölü bulundu
darp
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, koruma ve bakım altındaki A.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.Ailesinin talebi üzerine A.K'nin 20 Ağustos'ta bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği, savcılık talimatı ile koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, 27 Ağustos'ta ise A.K'nin, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verildiği, sağlık personeli tarafından gerekli ilk tedavinin yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, ilk tedaviye rağmen A.K'nin, hastalık halinin devam etmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ve hastanede bir gün müşahede altında tutulduğu bildirildi.'Kamera kayıtları incelendi'Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, ölü bulundu, darp
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, ölü bulundu, darp
Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuğun ölümüne ilişkin' açıklama: Bir darp izine rastlanmamıştır
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, hayatını kaybeden koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatının genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek, otopsi yapıldığı ve çocuğun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, koruma ve bakım altındaki A.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.
Ailesinin talebi üzerine A.K'nin 20 Ağustos'ta bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği, savcılık talimatı ile koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, 27 Ağustos'ta ise A.K'nin, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verildiği, sağlık personeli tarafından gerekli ilk tedavinin yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, ilk tedaviye rağmen A.K'nin, hastalık halinin devam etmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ve hastanede bir gün müşahede altında tutulduğu bildirildi.
'Kamera kayıtları incelendi'
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastanede A.K'nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapılmıştır. Ailenin, A.K'nin vefatının ardından kurumumuzu suçlayıcı iddiaları üzerine kamera kayıtları incelenmiş olup, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı görülmüştür. Haberlerde iddia edildiği gibi çocuğumuzun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve soruşturmanın titizlikte sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."