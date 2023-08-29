https://sputniknews.com.tr/20230829/bakanliktan-koruma-altindaki-cocugun-olumune-iliskin-aciklama-bir-darp-izine-rastlanmamistir-1075023223.html

Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuğun ölümüne ilişkin' açıklama: Bir darp izine rastlanmamıştır

Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuğun ölümüne ilişkin' açıklama: Bir darp izine rastlanmamıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, hayatını kaybeden koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatının genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceği... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T16:50+0300

2023-08-29T16:50+0300

2023-08-29T16:50+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

ölü bulundu

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068464875_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7c4456103d6095bc6652197df37d9d24.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, koruma ve bakım altındaki A.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.Ailesinin talebi üzerine A.K'nin 20 Ağustos'ta bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği, savcılık talimatı ile koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, 27 Ağustos'ta ise A.K'nin, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verildiği, sağlık personeli tarafından gerekli ilk tedavinin yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, ilk tedaviye rağmen A.K'nin, hastalık halinin devam etmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ve hastanede bir gün müşahede altında tutulduğu bildirildi.'Kamera kayıtları incelendi'Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230827/klinigin-psikolojik-tedavi-icin-kabul-etmedigi-genc-kiz-ambulanstan-atlayarak-hayatini-kaybetti-1074976619.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk, ölü bulundu, darp