https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-acikladi-kyk-yurtlarindaki-asansorlere-karekod-uygulamasi-geliyor-1077618831.html
Bakan açıkladı: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması geliyor
Bakan açıkladı: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilmesinin kısa süre içinde tamamlanacağını... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T12:15+0300
2023-11-21T12:15+0300
2023-11-21T12:15+0300
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osman aşkın bak, kyk
Bakan açıkladı: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması geliyor
Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarındaki asansörlere karekod yerleştirilmesinin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.