https://sputniknews.com.tr/20231121/alman-basini-almanya-savunma-bakani-pistorius-onceden-duyurulmayan-ziyaret-icin-kievde-1077628011.html

Alman basını: Almanya Savunma Bakanı Pistorius, önceden duyurulmayan ziyaret için Kiev'de

Alman basını: Almanya Savunma Bakanı Pistorius, önceden duyurulmayan ziyaret için Kiev'de

Alman haber sitesi MDR, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un bu sabah önceden duyurusu yapılmayan bir ziyaret için Kiev'e geldiğini ve burada Ukrayna... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T15:33+0300

2023-11-21T15:33+0300

2023-11-21T15:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

almanya

boris pistorius

rusya

dmitriy peskov

almanya savunma bakanlığı

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MDR sitesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, salı sabahı önceden duyurusu yapılmayan bir ziyaret için Kiev'e geldi, Alman yetkili burada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Savunma Bakanı Umerov ile görüşmeyi planlıyor.Haberde, “Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, duyurusu yapılmayan ziyaret için Ukrayna'ya geldi. Kendisi salı sabahı trenle başkent Kiev'e geldi. Gün içinde Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi planlandı” ifadelerine yer verildi.Görüşme konularının Ukraynalı askerlerin eğitimi ve Ukrayna'ya askeri yardım olacağına dikkat çekilen haberde, ayrıca Maydan’da çelenk bırakma töreninin ve Kiev askerlerinin eğitim üssüne ziyaretin planlandığı bilgisi verildi.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/almanya-disisleri-dunyadaki-kriz-ve-catismalara-ragmen-ukraynaya-yardimi-artiracagiz-1077347720.html

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ukrayna, ukrayna krizi, almanya, boris pistorius, rusya, dmitriy peskov, almanya savunma bakanlığı