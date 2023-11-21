https://sputniknews.com.tr/20231121/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-1077652047.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssüne, roket saldırısı düzenlendi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T23:45+0300
2023-11-21T23:45+0300
2023-11-21T23:45+0300
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ortadoğu
haseke
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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssüne roket saldırısı yapıldı.Roket saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-yaklasik-58-saldiri-duzenlendi-1077480769.html
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abd, abd, suriye, ortadoğu, haseke, şeddadi
abd, abd, suriye, ortadoğu, haseke, şeddadi
ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssüne, roket saldırısı düzenlendi.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssüne roket saldırısı yapıldı.
Roket saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.