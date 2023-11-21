https://sputniknews.com.tr/20231121/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-1077652047.html

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssüne, roket saldırısı düzenlendi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T23:45+0300

2023-11-21T23:45+0300

2023-11-21T23:45+0300

abd

abd

dünya

suriye

ortadoğu

haseke

şeddadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077226327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a41cde0dbcff3e9eee760580264e85.jpg

AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssüne roket saldırısı yapıldı.Roket saldırısında can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231117/pentagon-17-ekimden-bu-yana-irak-ve-suriyede-abd-uslerine-yaklasik-58-saldiri-duzenlendi-1077480769.html

abd

suriye

haseke

şeddadi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, suriye, ortadoğu, haseke, şeddadi