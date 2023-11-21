https://sputniknews.com.tr/20231121/-kis-lastigi-zorunlulugunda-tarih-degisti-1077637021.html
Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T16:58+0300
2023-11-21T16:58+0300
2023-11-21T16:58+0300
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kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti, kış lastiği ne zaman takılır, istanbul valiliği kış lastiği açıklama,
kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti, kış lastiği ne zaman takılır, istanbul valiliği kış lastiği açıklama,
Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi.